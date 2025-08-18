Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

dpa-AFX · Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Kochboxenhersteller stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, dass aus eigener Kraft eine Rückkehr zu einem wieder positiven Wachstum möglich ist, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Währungsentwicklungen zehre auch Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne auf. Er glaubt jedoch daran, dass wieder Wachstum drin ist und hält daher die Bewertung der Aktien für zu niedrig./rob/tih/la

