EQS-Adhoc: JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 70 Mio.

EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 70 Mio.



18.08.2025 / 15:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH SEIN KÖNNTE. WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 70 Mio.

Wiesbaden, 18. August 2025 – Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) gibt die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten variabel verzinslichen Anleihe mit einem Emissionsvolumen von zunächst 70 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren (die „Anleihe“) bekannt. Die Anleihe wird als Nordic Bond nach norwegischem Recht emittiert.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 4,5% p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 160 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch (i) die Verpfändung von Anteilen an wesentlichen Konzerngesellschaften und (ii) die Abtretung konzerninterner Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 70 Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Aufgrund starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich überzeichnet. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, begleitete die Platzierung der Anleiheemission als Sole Manager.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013618587 in den Handel an der Euronext ABM (als alternativer Anleihemarkt der Euronext Oslo Børs) sowie in den Handel am Open Market der Frankfurter Börse einbezogen werden. Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung der JDC Group AG vom 4. August 2025 bekannt gegeben, wird der durch die Anleiheemission zufließenden Nettoerlös zur Finanzierung des Kaufpreises zum Erwerb von jeweils 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und an der HVG Hanse GmbH durch die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, verwendet werden.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine Beratung oder Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar und enthält oder begründet kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der JDC Group AG an Personen in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika (die „Vereinigten Staaten“) oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig ist.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht diesen Anforderungen unterliegt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung Gültigkeit haben.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

Ende der Insiderinformation

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2185334 18.08.2025 CET/CEST