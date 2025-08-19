EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor legt neue nachhaltige Unternehmensanleihe für Erneuerbare-Energien-Projekte auf

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Anleihe

Energiekontor AG: Energiekontor legt neue nachhaltige Unternehmensanleihe für Erneuerbare-Energien-Projekte auf



19.08.2025 / 08:30 CET/CEST

Energiekontor legt neue nachhaltige Unternehmensanleihe für Erneuerbare-Energien-Projekte auf

Bremen, 19. August 2025 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen begibt eine neue, nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 15 Mio. Euro, die bis Ende November 2025 von institutionellen und privaten Anlegern gezeichnet werden kann.

Die Unternehmensanleihe verfügt über ein Gesamtvolumen in Höhe von 15 Mio. Euro. Über eine Laufzeit von acht Jahren wird sie jährlich mit 5,5 Prozent verzinst. Im aktuellen Marktumfeld, in dem der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch jährlich wächst und mittlerweile deutlich mehr als 50 Prozent des in Deutschlands verbrauchten Stroms ausmacht, konnte Energiekontor so attraktive Konditionen realisieren.

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren, Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 3.000 Euro. Die Zeichnung der Anleihe hat bereits begonnen und endet voraussichtlich am 30. November 2025 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Eine Börsennotierung ist nicht vorgesehen.

Die Emission dient der Diversifizierung der Finanzierungsstruktur. Energiekontor beabsichtigt mit der Anleiheemission unter anderem die Zwischenfinanzierung neuer Wind- und Solarenergieprojekte in Deutschland und den Ländermärkten in Großbritannien, Frankreich und Portugal. Die zuletzt auf zwölf Gigawatt ausgebaute Projektpipeline (inkl. US-Projektrechten) beinhaltet eine Vielzahl an Projekten, die zu etwa einem Drittel auf den Solarbereich und zu zwei Dritteln auf den Bereich Wind an Land entfallen. Für mehr als 1,2 Gigawatt liegen Baugenehmigungen vor. Rund 450 Megawatt befinden sich derzeit im Bau oder es liegt der Financial Close vor.

Neben der Projektierung und dem Bau neuer Wind- und Solarparks sorgt der Eigenparkbestand von Energiekontor für die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Derzeit betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 444 Megawatt im eigenen Bestand, die kontinuierliche Einnahmen aus dem Stromverkauf generieren. Mehr als 200 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau und werden die Gesamterzeugungskapazität des Eigenparkportfolios zukünftig auf mindestens 650 Megawatt erhöhen.

Interessierte Anleger, die sich über die Energiekontor AG und ihr Geschäftsmodell, die Anleihebedingungen sowie die Chancen und Risiken des Anleihe-Investments informieren wollen, finden ausführliche Informationen im Verkaufsprospekt und zusätzliche Unterlagen zur Unternehmensanleihe 2025 unter www.energiekontor.de/investment/unternehmensanleihen.html.



Für weitere Informationen zur Unternehmensanleihe steht Ihnen folgender Kontakt zur Verfügung:

Cerstin Kratzsch

Teamleiterin Anleihe

Tel: +49 (0)421-3304-105

E-Mail: vertrieb@energiekontor.com

Wichtiger Hinweis

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Unternehmensanleihe 2024 der Energiekontor AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospektes, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt worden ist und der im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlicht wird. Die Billigung des Wertpapierprospektes ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der Wertpapierprospekt ist unter www.energiekontor.de/unternehmensanleihe2025.html veröffentlicht und wird bei der

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-355

Fax: +49 (0)421-3304-170

E-Mail: vertrieb@energiekontor.com

Web: www.energiekontor.de

zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit fast 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von ca. 444 Megawatt im eigenen Bestand. Mehr als 200 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 2,3 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2025 ausgebaute Projektpipeline (11,4 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

