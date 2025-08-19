Werbung ausblenden
Märkte verhalten – BYD und DocMorris im Fokus

Der DAX präsentiert sich am Dienstagmorgen richtungslos. Die Marktteilnehmer agieren vorsichtig, während die Vorgaben aus den USA leicht negativ ausfallen, jedoch ebenfalls noch keinen eindeutigen Trend vorgeben. In Asien zeigt sich der Nikkei im Minus, was die insgesamt verhaltene Stimmung an den internationalen Börsen unterstreicht.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Impulse kamen in der Nacht aus Australien: Der dortige Consumer Confidence Index legte im August deutlich zu und übertraf die Erwartungen mit einem Anstieg auf 5,7 Prozent – ein klares Signal für zunehmenden Optimismus unter den Verbrauchern. Am Nachmittag richtet sich der Blick dann auf die USA, wo die vorläufigen Zahlen zu den Baugenehmigungen für Juli erwartet werden. Die Prognosen deuten auf eine stabile Entwicklung hin.

Aktien im Fokus:

Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD zeigt sich vorbörslich freundlich – gestützt durch die Zuversicht, den europäischen Markt künftig noch gezielter zu bespielen. Um die Belastungen durch EU-Strafzölle auf Elektroautos zu minimieren, setzt BYD verstärkt auf den Export von Plug-in-Hybriden, die von den Sonderabgaben ausgenommen sind. Im ersten Halbjahr wurden bereits über 20.000 dieser Fahrzeuge in der EU zugelassen. Parallel dazu treibt BYD die Lokalisierung seiner Produktion voran: Der Konzern baut derzeit zwei Werke in Ungarn und der Türkei, um künftig sowohl den regulären Zollsatz von 10 Prozent als auch die Strafzölle zu umgehen. Die Kostenvorteile aus dem chinesischen Heimatmarkt bleiben damit auch in Europa ein strategischer Hebel.

Ebenfalls im Fokus: DocMorris. Die Aktie des Online-Apothekenbetreibers zeigte sich vorbörslich schwächer, nachdem die Halbjahreszahlen veröffentlicht wurden. Zwar konnte das Unternehmen den Umsatz im Rezeptgeschäft um über 40 Prozent steigern und auch die Telemedizin-Tochter TeleClinic legte um mehr als 150 Prozent zu, doch das bereinigte EBITDA blieb mit –28,8 Mio. CHF deutlich im negativen Bereich. Die strukturelle Verbesserung im zweiten Quartal sowie die Einführung eines KI-basierten Gesundheitsassistenten zeigen jedoch, dass DocMorris strategisch auf Zukunftsfähigkeit setzt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG5B1V 21,98 22133,512705 Punkte 11,16 Open End
DAX® Bull UG6S1F 10,41 23298,310788 Punkte 22,27 Open End
Renk Group AG Bull UG4SBU 17,20 41,546468 EUR 3,22 Open End
Rheinmetall AG Bull UG7W3Q 0,92 1512,415959 EUR 16,26 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG3B0C 2,96 24043,218067 Punkte 83,68 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.08.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX® Put UG23B8 4,05 22800,00 Punkte 60,46 19.12.2025
Novo-Nordisk AS Call UG4F01 0,26 500,00 DKK 4,99 18.03.2026
DAX® Call UG181N 6,47 24000,00 Punkte 33,99 19.09.2025
Amazon.com Inc. Put HD9JSJ 0,89 220,00 USD 7,39 14.01.2026
Biogen Inc. Call UG280N 0,84 150,00 USD 13,57 14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.08.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG46FK 5,40 1098,926614 EUR 3 Open End
MTU Aero Engines AG Long UG4AE1 12,39 256,855483 EUR 3 Open End
Stellantis N.V. Long UG89GB 3,76 7,762912 EUR 15 Open End
Siemens AG Long HC7CAE 4,61 186,875249 EUR 5 Open End
Rheinmetall AG Long UG6P39 3,07 1318,671301 EUR 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.08.2025; 10:00 Uhr;

