EQS-DD: Voltabox AG: Geraer Batterie-Dienst GmbH, Erwerb der Aktien von Herrn Herbert Büttner durch Aktienkauf-vertrag. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem ...

EQS Group · Uhr
Batterien


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2025 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Geraer Batterie-Dienst GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Hartmann
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Voltabox AG

b) LEI
52990067LXA0GDUGW094 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2E4LE9

b) Art des Geschäfts
Erwerb der Aktien von Herrn Herbert Büttner durch Aktienkauf-vertrag. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,80 EUR 1.170.000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Deutschland
Internet: www.voltabox.ag

100262  20.08.2025 CET/CEST

Voltabox
