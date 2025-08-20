Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alcon
|Bericht 2. Quartal 2025
|Arafura Rare Earths
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ASR Nederland
|Bericht 2. Quartal 2025
|Baidu (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Estée Lauder
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FACC
|Bericht 2. Quartal 2025
|Futu Holdings (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Geberit
|Bericht 2. Quartal 2025
|IBU tec
|Bericht 2. Quartal 2025
|Mowi ASA
|Bericht 2. Quartal 2025
|Rock Tech Lithium
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Spark New Zealand
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Target
|Bericht 2. Quartal 2025
|ZIM Integrated Shipping Services
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
