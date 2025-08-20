Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.08.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AlconBericht 2. Quartal 2025
Arafura Rare EarthsBericht Geschäftsjahr 2025
ASR NederlandBericht 2. Quartal 2025
Baidu (ADR)Bericht 2. Quartal 2025
Estée LauderBericht Geschäftsjahr 2025
FACCBericht 2. Quartal 2025
Futu Holdings (ADR)Bericht 2. Quartal 2025
GeberitBericht 2. Quartal 2025
IBU tecBericht 2. Quartal 2025
Mowi ASABericht 2. Quartal 2025
Rock Tech LithiumBericht 2. Quartal 2025
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)Bericht 2. Quartal 2025
Spark New ZealandBericht Geschäftsjahr 2025
TargetBericht 2. Quartal 2025
ZIM Integrated Shipping ServicesBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
