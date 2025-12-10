W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.12.2025

Uhr
Dividenden-AristokratenKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AdobeBericht Geschäftsjahr 2025
ChewyBericht 3. Quartal 2025
ElectrovayaBericht Geschäftsjahr 2025
Hello GroupBericht 3. Quartal 2025
Metasphere LabsBericht 1. Quartal 2026
MetroBericht Geschäftsjahr 2025
NordsonBericht Geschäftsjahr 2025
OracleBericht 2. Quartal 2026
Planet LabsBericht 3. Quartal 2026
Rafael HoldingsBericht 1. Quartal 2026
SynopsysBericht Geschäftsjahr 2025
TUIBericht Geschäftsjahr 2025
Uranium EnergyBericht 1. Quartal 2026
Uranium RoyaltyBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
TUI
Oracle
Adobe
Uranium Energy
Synopsys
Planet Labs
Metro
Uranium Royalty
Metasphere Labs
Hello Group
Chewy
Rafael Holdings
Electrovaya
Nordson

