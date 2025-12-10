Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Adobe
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Chewy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Electrovaya
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hello Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Metasphere Labs
|Bericht 1. Quartal 2026
|Metro
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nordson
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Oracle
|Bericht 2. Quartal 2026
|Planet Labs
|Bericht 3. Quartal 2026
|Rafael Holdings
|Bericht 1. Quartal 2026
|Synopsys
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TUI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Uranium Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
|Uranium Royalty
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
