Medienmitteilung: Leonteq publiziert Abstimmungsergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung 2025

Zürich, 20. August 2025

Die Aktionärinnen und Aktionäre von Leonteq AG (SIX: LEON) stimmten an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung allen Vorschlägen des Verwaltungsrats zu.

An der heutigen virtuellen Versammlung waren rund 63% der ausgegebenen Aktien von Leonteq vertreten. 1’085 Aktionärinnen und Aktionäre wurden durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit 11’652’358 Aktien vertreten, während 13 Aktionärinnen und Aktionäre mit 65’513 Aktien online teilnahmen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten den vorgeschlagenen Statutenänderungen sowie einer signifikanten Reduktion der maximalen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 zu.

Weitere Einzelheiten zu den Abstimmungsergebnissen aller Anträge der ausserordentlichen Generalversammlung 2025 finden Sie unter www.leonteq.com/egm.

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

