EQS-News: EINLADUNG ZUM GBC INVESTORS CALL – NanoRepro AG

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

EINLADUNG ZUM GBC INVESTORS CALL – NanoRepro AG



21.08.2025 / 11:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EINLADUNG ZUM GBC INVESTORS CALL – NanoRepro AG

Online-Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen

am Freitag, den 22. August 2025, von 10:30 bis 11:30 Uhr (MESZ)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am GBC Investors Call mit der NanoRepro AG ein, der am Freitag, den 22. August 2025, von 10:30 bis 11:30 Uhr (MESZ) online via Zoom stattfindet.

Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109 / WKN: 657710), ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf Schnelltests zur Eigenanwendung sowie auf Consumer-Health-Produkte, wird im Rahmen der Veranstaltung einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung geben und einen Ausblick auf die kommenden Monate präsentieren.

Die Präsentation erfolgt durch Lisa Jüngst (CEO) und Stefan Pieh (CFO) der NanoRepro AG.

Die Veranstaltung wird von der GBC AG organisiert und ist MiFID II-konform. Die Moderation übernimmt GBC-Analyst Matthias Greiffenberger.

Im Anschluss an die Präsentation haben Sie Gelegenheit, über die integrierte Chat-Funktion Fragen an das Management der NanoRepro AG zu stellen.

Die Teilnahme ist kostenfrei und richtet sich an Investoren, Analysten und Pressevertreter.

Termin:

Freitag, 22. August 2025

Uhrzeit: 10:30 – 11:30 Uhr (MESZ)

Ort: Online via Zoom

Zur Anmeldung gelangen Sie über folgenden Link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cidx_lsmS-CFl10WUnOcNg

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen

GBC AG

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg ist ein börsennotiertes Medizintechnikunternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und dem Vertrieb von medizinischen Schnelltests für die Eigenanwendung sowie Nahrungsergänzungsmitteln unter der Marke „alphabiol“. Darüber hinaus hält NanoRepro strategische Beteiligungen im Bereich Hautpflege und Consumer Health, unter anderem an der Paedi Protect AG und an hyped about science GmbH.

Über die GBC AG

Die GBC AG ist ein unabhängiges Research- und Investmenthaus mit Sitz in Augsburg. Seit 1999 begleitet sie mittelständische, börsennotierte Unternehmen durch hochwertiges Research, Investorenveranstaltungen und Kapitalmarktberatung. Der Fokus liegt auf Small- und Mid-Caps im deutschsprachigen Raum.

21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2187098 21.08.2025 CET/CEST