Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.08.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AEGONBericht 2. Quartal 2025
Canadian SolarBericht 2. Quartal 2025
Clara TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2024
CTS EventimBericht 2. Quartal 2025
Dino PolskaBericht 2. Quartal 2025
EHangBericht 2. Quartal 2025
Einhell Germany VzBericht 2. Quartal 2025
Future FuelsBericht Geschäftsjahr 2025
GubraBericht 2. Quartal 2025
IntuitBericht Geschäftsjahr 2025
Mayr MelnhofBericht 2. Quartal 2025
PORRBericht 2. Quartal 2025
SBOBericht 2. Quartal 2025
ToniesBericht 2. Quartal 2025
WalmartBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
