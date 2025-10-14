Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.10.2025
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABOUT YOU
|Bericht 2. Quartal 2026
|Albertsons Companies A
|Bericht 2. Quartal 2025
|Blackrock
|Bericht 3. Quartal 2025
|Citigroup
|Bericht 3. Quartal 2025
|Domino's Pizza
|Bericht 3. Quartal 2025
|Ericsson B
|Bericht 3. Quartal 2025
|Euro TeleSites
|Bericht 3. Quartal 2025
|Goldman Sachs
|Bericht 3. Quartal 2025
|J. Front Retailing
|Bericht 2. Quartal 2025
|Johnson & Johnson
|Bericht 3. Quartal 2025
|JP Morgan Chase
|Bericht 3. Quartal 2025
|SHIFT
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Telekom Austria
|Bericht 3. Quartal 2025
|TF Bank
|Bericht 3. Quartal 2025
|Wells Fargo
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
