Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.2025
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABB
|Bericht 3. Quartal 2025
|Bank of New York Mellon
|Bericht 3. Quartal 2025
|Bank OZK
|Bericht 3. Quartal 2025
|Charles Schwab
|Bericht 3. Quartal 2025
|CSX
|Bericht 3. Quartal 2025
|EQT AB
|Bericht 3. Quartal 2025
|Infosys
|Bericht 2. Quartal 2026
|Interactive Brokers
|Bericht 3. Quartal 2025
|Marsh & McLennan
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nordea Bank
|Bericht 3. Quartal 2025
|Northern Data
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sartorius Vz.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Snap-on
|Bericht 3. Quartal 2025
|Travelers Companies
|Bericht 3. Quartal 2025
|TSMC (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
