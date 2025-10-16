Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.2025

onvista · Uhr
E-MobilitätInfrastrukturKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABBBericht 3. Quartal 2025
Bank of New York MellonBericht 3. Quartal 2025
Bank OZKBericht 3. Quartal 2025
Charles SchwabBericht 3. Quartal 2025
CSXBericht 3. Quartal 2025
EQT ABBericht 3. Quartal 2025
InfosysBericht 2. Quartal 2026
Interactive BrokersBericht 3. Quartal 2025
Marsh & McLennanBericht 3. Quartal 2025
Nordea BankBericht 3. Quartal 2025
Northern DataBericht 3. Quartal 2025
Sartorius Vz.Bericht 3. Quartal 2025
Snap-onBericht 3. Quartal 2025
Travelers CompaniesBericht 3. Quartal 2025
TSMC (ADR)Bericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

