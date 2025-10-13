Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.10.2025

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
1SPATIALBericht 2. Quartal 2026
ACP ENERGY PLC LS-,002Bericht Geschäftsjahr 2024
ANQUIRO VENTURES LTDBericht Geschäftsjahr 2025
ENVIRONMENTAL TECS DL-,10Bericht 2. Quartal 2026
FastenalBericht 3. Quartal 2025
Nanya TechnologyBericht 3. Quartal 2025
OBIZ S.A. EO -,05Bericht 2. Quartal 2025
ROCKY MOUNT.CHOC. DL-,001Bericht 2. Quartal 2026
SOLITRON DEVICES DL-,01Bericht 2. Quartal 2026
TristelBericht Geschäftsjahr 2025
VERTICAL EXPLORATIONBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fastenal
Tristel
ROCKY MOUNT.CHOC. DL-,001
Nanya Technology
1SPATIAL
OBIZ S.A. EO -,05
SOLITRON DEVICES DL-,01
VERTICAL EXPLORATION
ENVIRONMENTAL TECS DL-,10
A
ANQUIRO VENTURES LTD
ACP ENERGY PLC LS-,002

