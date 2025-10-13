Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|1SPATIAL
|Bericht 2. Quartal 2026
|ACP ENERGY PLC LS-,002
|Bericht Geschäftsjahr 2024
|ANQUIRO VENTURES LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ENVIRONMENTAL TECS DL-,10
|Bericht 2. Quartal 2026
|Fastenal
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nanya Technology
|Bericht 3. Quartal 2025
|OBIZ S.A. EO -,05
|Bericht 2. Quartal 2025
|ROCKY MOUNT.CHOC. DL-,001
|Bericht 2. Quartal 2026
|SOLITRON DEVICES DL-,01
|Bericht 2. Quartal 2026
|Tristel
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|VERTICAL EXPLORATION
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
