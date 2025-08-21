Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

Mobimo schliesst Übernahme der EMWE Holding AG ab



Medienmitteilung

Luzern, 21. August 2025 – Die Mobimo Holding AG hat heute die am 8. August 2025 angekündigte Übernahme der EMWE Holding AG und deren Tochtergesellschaft EMWE Immobilien AG vollzogen.



Mit dieser Übernahme erweitert Mobimo das Immobilienportfolio um fünf Wohnliegenschaften in Uster, Wädenswil und der Stadt Zürich sowie zwei Wohnliegenschaften im Bau in Zürich und einer in Kloten. Die Fertigstellung der Liegenschaften im Bau ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant. Durch die Aufnahme der neuwertigen Liegenschaften in das Anlageportfolio wird das Wohnportfolio von Mobimo in Bezug auf die Objekt- und Standortqualität optimiert und der Nachhaltigkeitsaspekt des Portfolios wird weiter verbessert. Die fünf Bestandesliegenschaften sind nahezu vollvermietet mit einem jährlichen Soll-Mietertrag von rund CHF 3 Mio. Die drei Liegenschaften im Bau werden nach Fertigstellung einen jährlichen Soll-Mietertrag von CHF 3,5 Mio. erzielen.

Die Kaufpreiszahlung erfolgte im Sinne einer Quasifusion zu 51% in Aktien der Mobimo Holding AG. Dafür wurden 188 222 neue Aktien der Mobimo Holding AG (ca. 2,5% des bisherigen Aktienkapitals) aus dem genehmigten Kapitalband geschaffen. Die Verkäufer haben sich zu einer 5-jährigen Haltedauer für die erhaltenen Aktien verpflichtet.

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,9 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA erteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Sie gilt weder als Prospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG noch im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

