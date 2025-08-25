American Water Works - Zurück in der Erfolgsspur?

Von Anfang 2022 bis zum Frühjahr 2024 durchlief die American Water Works-Aktie eine korrektive Phase. Seither versucht der Titel eine Stabilisierung, der jetzt nochmals zusätzlicher Nachdruck verliehen wurde. Charttechnisch liegt das einerseits an der zuletzt nach oben aufgelösten Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 136,69 USD) sowie andererseits an der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 142,61 USD). Das kalkulatorische Anschlusspotential aus dem trendbestätigenden Kursmuster lässt sich auf gut 35 USD taxieren, mehr als ausreichend um die horizontalen Hürden bei 150/155 USD ebenfalls zu überspringen. Letzteres käme einem echten Knalleffekt gleich, denn dann wäre die Kursentwicklung der letzten beiden Jahre tatsächlich als Bodenbildung mit einem Kursziel im Bereich von 195 USD zu interpretieren (siehe Chart). Auch sehr hohe Zeitebenen – wie z. B. der Halbjahreschart des US-Versorgers – dokumentieren die aktuellen Trendwendeambitionen. Um die gute Ausgangslage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es auf der Unterseite, das Junitief bei 136,75 USD nicht mehr zu unterschreiten.

American Water Works (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart American Water Works

Quelle: LSEG, tradesignal²

