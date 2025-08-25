Werbung ausblenden

APA ots news: Sicherheit in Schule und Verein: Weshalb eine private Unfallversicherung für Kinder wichtig ist

Wien (APA-ots) - Mit dem Schulbeginn im September beginnt für Kinder eine  
aufregende 
Zeit voller neuer Erfahrungen. Gerade jetzt rückt auch das Thema 
Sicherheit für Eltern noch mehr in den Fokus - insbesondere dort, wo 
sie viel Zeit verbringen: in Schulen und Vereinen. 

Ein zentraler Aspekt der Kindersicherheit ist die gesetzliche 
Unfallversicherung. In Österreich sind Kinder über die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in bestimmten Lebenssituationen 
automatisch versichert. Dazu zählen der Schulbesuch, der direkte Weg 
zur Schule und zurück sowie schulische Veranstaltungen wie Wandertage 
und Sportfeste. 

Zwtl.: Grenzen der gesetzlichen Absicherung: Freizeitaktivitäten und 
private Wege 

Was viele Eltern allerdings nicht wissen: Die gesetzliche 
Unfallversicherung deckt nicht alle Bereiche ab, bei denen Kindern 
etwas passieren kann. So sind Freizeitaktivitäten außerhalb der 
Schule, wie Sportvereine oder Musikschulen, sowie private Wege oder 
Aufenthalte nicht versichert. "Eine private Unfallversicherung bietet 
zusätzliche Sicherheit und Flexibilität, die über die gesetzliche 
Absicherung hinausgeht. Sie ist ein wichtiger Baustein für die 
umfassende Absicherung unserer Kinder" erläutert Jörg Hipp, Chief 
Product Officer und Chief Underwriting Officer (CPO/CUO) der Allianz 
Österreich. Eine private Unfallversicherung bietet Vorteile wie 
Kapitalzahlungen bei Invalidität, Kostenübernahme für Therapien und 
Hilfsmittel sowie weltweiten Schutz. 

Zwtl.: Allianz als Partner für Schulen und Vereine 

Die Allianz bietet in Zusammenarbeit mit Schulen maßgeschneiderte 
Lösungen für Gruppen-Unfallversicherungen an. Diese ermöglichen es, 
Kinder unkompliziert und kostengünstig abzusichern - direkt über den 
Elternverein. Auch Sport- und Freizeitvereine, die eine wichtige 
Rolle im Leben vieler Kinder spielen, profitieren von solchen 
Sicherheitslösungen. Die Allianz arbeitet bereits erfolgreich mit 
zahlreichen Vereinen zusammen, darunter renommierte Fußball- und 
Hockeyvereine sowie den Pfadfinderinnen und Pfadfindern in Wien. "Der 
Schulbeginn im September ist für Kinder ein aufregender Moment voller 
neuer Erfahrungen. Für uns Eltern ist es zugleich eine gute 
Gelegenheit, über Sicherheit nachzudenken - besonders dort, wo unsere 
Kinder viel Zeit verbringen: in Schulen und Vereinen.Gemeinsam können 
wir sicherstellen, dass unsere Kinder umfassend geschützt sind", 
ergänzt Jörg Hipp. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen kann ein 
umfassender Schutz für Kinder geschaffen werden, der über die 
gesetzliche Unfallversicherung hinausgeht. Die Berater:innen der 
Allianz stehen Eltern, Schulen und Vereinen jederzeit zur Verfügung, 
um passende Versicherungslösungen zu finden. 

Rückfragehinweis: 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Pressesprecher / Allianz Österreich 
    
   Telefon: +43 676 878222914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

