Werbung ausblenden

APA ots news: Zero Emission Transport spart im ersten Jahr fast 900 Tonnen CO2

dpa-AFX · Uhr
    43 Unternehmen sind im Projekt "Zero Emission Transport" der  
Wirtschaftskammer Wien im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei 
unterwegs. So verringern sie den Ausstoß von CO2 deutlich. 

Wien (APA-ots) - Wien, 25.08.2025 - "Unser Pilotprojekt Zero Emission  
Transport nimmt 
weiter Fahrt auf - und zeigt, dass Ökonomie und Ökologie kein 
Widerspruch sind", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer 
Wien. Im Juni 2024 hatten sich erste Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu verpflichtet, 
emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Die 
Zahl der Teilnehmer an "Zero Emission Transport" (ZET) ist seitdem 
auf 43 angewachsen. 

Im ersten Halbjahr des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts 
wurden im ersten und zweiten Bezirk 450.000 Kilometer emissionsfrei 
zurückgelegt und dabei 125 Tonnen CO2 eingespart. Im zweiten Halbjahr 
waren es bereits 530.000 Kilometer und 199 Tonnen CO2. Tatsächlich 
liegt die Zahl der Schadstoffeinsparungen noch viel höher, da die 
Unternehmen mit ihren emissionsfreien Fahrzeugen oft deutlich weitere 
Strecken zurücklegen, um das Projektgebiet zu erreichen. 

2,35 Millionen Kilometer 

Daher werden ab dem zweiten Halbjahr auch die Wegstrecken zum und 
vom Projektgebiet erhoben. Das ergibt für diesen Zeitraum CO2- 
Einsparungen in ganz Wien von 756 Tonnen und fast 1,9 Millionen 
zurückgelegte Kilometer. Rechnet man nun die Zahlen des ersten 
Halbjahrs hinzu, dann kommt man seit Beginn des Projekts auf 881 
Tonnen CO2-Einsparungen und 2,35 Millionen Kilometer. Dabei wurden 
bis jetzt 357 vollelektrische Fahrzeuge wie Pkw, Lieferwägen, Lkw und 
Busse eingesetzt. 

"Damit wird auch untermauert, dass die klimafreundliche 
Transformation besonders von Unternehmen getragen wird, da sie nicht 
nur immer nachhaltiger produzieren, sondern auch dank ihrer 
Fahrzeugflotten eine große Hebelwirkung erzielen", sagt Ruck: "Die 
ZET-Teilnehmer leisten nicht nur einen direkten Beitrag zum 
Klimaschutz, sondern tragen auch dazu bei, Lösungen und Konzepte für 
eine moderne Stadtlogistik zu entwerfen." 

Wissenschaftliches Projekt 

Die Fachhochschule des BFI Wien begleitet ZET und seine 
Fortschritte im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts laufend. Die 
dabei gewonnenen Daten und Erkenntnisse dienen der Weiterentwicklung 
des klimaneutralen Wirtschaftsverkehrs in Wien und zur Unterstützung 
der Teilnehmer bei ihrer emissionsfreien Transformation, indem 
Herausforderungen identifiziert und Optimierungspotenziale erkannt 
werden. Laut einer Befragung der FH des BFI Wien sind der Wunsch 
nachhaltig zu Wirtschaften sowie die Bestrebung, Umwelt und Klima zu 
schützen, die größte Motivation der teilnehmenden Unternehmen. 

Projektteilnehmer 

Am Projekt ZET nimmt ein bunter Mix an großen als auch kleinen 
Unternehmen teil - von internationalen Playern aus der Logistik oder 
dem Handel bis zu Wiener Familienbetrieben aus dem Handwerk oder der 
Gastronomie. Die Wirtschaftskammer Wien stellt gut sichtbare Logos 
des Projekts zur Verfügung, mit denen die Fahrzeuge beklebt werden 
können. So wird auch in der Bevölkerung der aktive Einsatz für 
emissionsfreien Transport sichtbar gemacht. 

Weitere Informationen zu "Zero Emission Transport" sowie alle 
teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Wirtschaftskammer Wien 
   Presse Newsroom 
   Jörg Michner 
   Telefon: +43 1 514 50-1533 
   E-Mail: joerg.michner@wkw.at 
   Website: https://wko.at/wien/news 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/242/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0020    2025-08-25/09:18
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA
Transport Intl
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden