EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.08.2025 / 20:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|United Internet AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Ralph
|Nachname(n):
|Dommermuth
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|1&1 AG
b) LEI
|5299003VKVDCUPSS5X23
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005545503
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|18,70 EUR
|44.880.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|18,70 EUR
|44.880.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100326 25.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeDroht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Strauchelnder Chip-HerstellerUS-Regierung hält nun zehn Prozent an Intel23. Aug. · dpa-AFX
Aktien New YorkDow auf Rekordhoch - Powell signalisiert Zinssenkung22. Aug. · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street vor Powell-Rede stabil erwartet22. Aug. · dpa-AFX
GMX gegen Google: Urteil ist Gegenwind für US-Konzernheute, 05:25 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Experten nicht begeistertheute, 14:20 Uhr · dpa-AFX