EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.08.2025 / 20:29 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: United Internet AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Herr
Vorname: Ralph
Nachname(n): Dommermuth
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
1&1 AG

b) LEI
5299003VKVDCUPSS5X23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005545503

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
18,70 EUR 44.880.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
18,70 EUR 44.880.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet: www.1und1.AG

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100326  25.08.2025 CET/CEST

