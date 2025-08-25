Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ALT 5 Sigma
|Bericht 2. Quartal 2025
|DMG Blockchain Solutions
|Bericht 3. Quartal 2025
|Guangdong Investment
|Bericht 2. Quartal 2025
|HEICO
|Bericht 3. Quartal 2025
|Molecular Partners
|Bericht 2. Quartal 2025
|NagaCorp
|Bericht 2. Quartal 2025
|Pilbara Minerals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Ramelius Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Santos
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sasol
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Semtech
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sunrise Energy Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ten Square Games
|Bericht 2. Quartal 2025
|TRUBAR Inc.
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
