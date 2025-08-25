Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.08.2025

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ALT 5 SigmaBericht 2. Quartal 2025
DMG Blockchain SolutionsBericht 3. Quartal 2025
Guangdong InvestmentBericht 2. Quartal 2025
HEICOBericht 3. Quartal 2025
Molecular PartnersBericht 2. Quartal 2025
NagaCorpBericht 2. Quartal 2025
Pilbara MineralsBericht Geschäftsjahr 2025
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)Bericht 2. Quartal 2025
Ramelius ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
SantosBericht 2. Quartal 2025
SasolBericht Geschäftsjahr 2025
SemtechBericht 2. Quartal 2026
Sunrise Energy MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
Ten Square GamesBericht 2. Quartal 2025
TRUBAR Inc.Bericht 2. Quartal 2025

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Pinduoduo
Pilbara Minerals
Sasol
HEICO
ALT 5 Sigma
Sunrise Energy Metals
Ramelius Resources
NagaCorp
DMG Blockchain Solutions
Semtech
Molecular Partners
Santos
Guangdong Investment
Ten Square Games
TRUBAR Inc.
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
