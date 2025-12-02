Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AbraSilver Resource
|Bericht 3. Quartal 2025
|American Eagle Outfitters
|Bericht 3. Quartal 2025
|Bank of Nova Scotia
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Blue Lagoon Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
|BW LPG
|Bericht 3. Quartal 2025
|Crowdstrike
|Bericht 3. Quartal 2026
|Desert Gold Ventures
|Bericht 3. Quartal 2025
|Gitlab
|Bericht 3. Quartal 2026
|Marvell
|Bericht 3. Quartal 2026
|Monument Mining
|Bericht 1. Quartal 2026
|Okta
|Bericht 3. Quartal 2026
|OrganiGram
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Power Metallic Mines (war: Power Nickel)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Pure Storage
|Bericht 3. Quartal 2026
|Rektron Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.11.202528. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.11.202526. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.12.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße