Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.12.2025

onvista · Uhr
Cybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AbraSilver ResourceBericht 3. Quartal 2025
American Eagle OutfittersBericht 3. Quartal 2025
Bank of Nova ScotiaBericht Geschäftsjahr 2025
Blue Lagoon ResourcesBericht 2. Quartal 2026
BW LPGBericht 3. Quartal 2025
CrowdstrikeBericht 3. Quartal 2026
Desert Gold VenturesBericht 3. Quartal 2025
GitlabBericht 3. Quartal 2026
MarvellBericht 3. Quartal 2026
Monument MiningBericht 1. Quartal 2026
OktaBericht 3. Quartal 2026
OrganiGramBericht Geschäftsjahr 2025
Power Metallic Mines (war: Power Nickel)Bericht 3. Quartal 2025
Pure StorageBericht 3. Quartal 2026
Rektron GroupBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

