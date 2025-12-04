Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Argan
|Bericht 3. Quartal 2026
|Aurubis
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Brown-Forman B
|Bericht 2. Quartal 2026
|DocuSign
|Bericht 3. Quartal 2026
|Dollar General
|Bericht 3. Quartal 2025
|Hewlett Packard Enterprise
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hormel Foods
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kroger
|Bericht 3. Quartal 2025
|Rubrik
|Bericht 3. Quartal 2026
|Samsara
|Bericht 3. Quartal 2026
|SentinelOne
|Bericht 3. Quartal 2026
|Toronto-Dominion Bank
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Troilus Gold
|Bericht 1. Quartal 2026
|Ulta Beauty
|Bericht 3. Quartal 2025
|Zumtobel
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.12.202502. Dez. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.11.202528. Nov. · onvista
Premium-Beiträge
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusAktie im Abwärtstrend
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung