Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.12.2025

04.12.2025
Dividenden-AristokratenCybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ArganBericht 3. Quartal 2026
AurubisBericht Geschäftsjahr 2025
Brown-Forman BBericht 2. Quartal 2026
DocuSignBericht 3. Quartal 2026
Dollar GeneralBericht 3. Quartal 2025
Hewlett Packard EnterpriseBericht Geschäftsjahr 2025
Hormel FoodsBericht Geschäftsjahr 2025
KrogerBericht 3. Quartal 2025
RubrikBericht 3. Quartal 2026
SamsaraBericht 3. Quartal 2026
SentinelOneBericht 3. Quartal 2026
Toronto-Dominion BankBericht Geschäftsjahr 2025
Troilus GoldBericht 1. Quartal 2026
Ulta BeautyBericht 3. Quartal 2025
ZumtobelBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Aurubis
Hormel Foods
DocuSign
Hewlett Packard Enterprise
Zumtobel
Brown-Forman B
SentinelOne
Kroger
Rubrik
Dollar General
Argan
Ulta Beauty
Toronto-Dominion Bank
Troilus Gold
Samsara

