Videoanalyse 28.08.2025
Crowdstrike - solange diese Unterstützung hält, ist ein Einstieg möglich
onvista · Uhr
Crowdstrikes Quartalszahlen gefielen den Anlegern nicht - die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel, obwohl Umsatz und Gewinn die Prognosen übertrafen.
Möglicherweise, erklärt Börsenprofi Martin Goersch, stört sich der Markt daran, dass Crowdstrike bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 110 nicht noch viel stärker wächst. Im Video analysiert Martin, wie er die optimistischen Aussichten des Konzerns bezüglich der kommenden Quartale bewertet und welche Unterstützung im Kurs halten muss, damit die Aktie attraktiv bleibt.
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 28.08.202525 Prozent Potenzial - ist dieses Kursziel für Siemens angemessen?heute, 14:46 Uhr · onvista
Gewinnmitnahmen nach Powell Rally - PDD Zahlen gemischt - Value Aktien Comeback?25. Aug. · Markus Koch
onvista Mahlzeit 28.08.2025Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuschtheute, 12:58 Uhr · onvista
ChipkonzernNvidia träumt von Milliarden aus China - Aktie gibt leicht nachheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Wall StreetNew York Ausblick: Starke Quartalszahlen vor Nvidia-Berichtgestern, 14:10 Uhr · dpa-AFX