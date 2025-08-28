Crowdstrike - solange diese Unterstützung hält, ist ein Einstieg möglich

Crowdstrikes Quartalszahlen gefielen den Anlegern nicht - die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel, obwohl Umsatz und Gewinn die Prognosen übertrafen.

Möglicherweise, erklärt Börsenprofi Martin Goersch, stört sich der Markt daran, dass Crowdstrike bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 110 nicht noch viel stärker wächst. Im Video analysiert Martin, wie er die optimistischen Aussichten des Konzerns bezüglich der kommenden Quartale bewertet und welche Unterstützung im Kurs halten muss, damit die Aktie attraktiv bleibt.