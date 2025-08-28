Werbung ausblenden
Videoanalyse 28.08.2025

Crowdstrike - solange diese Unterstützung hält, ist ein Einstieg möglich

onvista · Uhr
Cybersecurity

Crowdstrikes Quartalszahlen gefielen den Anlegern nicht - die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel, obwohl Umsatz und Gewinn die Prognosen übertrafen.

Möglicherweise, erklärt Börsenprofi Martin Goersch, stört sich der Markt daran, dass Crowdstrike bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 110 nicht noch viel stärker wächst. Im Video analysiert Martin, wie er die optimistischen Aussichten des Konzerns bezüglich der kommenden Quartale bewertet und welche Unterstützung im Kurs halten muss, damit die Aktie attraktiv bleibt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Crowdstrike
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden