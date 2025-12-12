Costco überzeugt, Disney setzt auf KI, Broadcom polarisiert

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Disney & OpenAI: Content trifft KI

Disney geht einen strategisch weitreichenden Schritt in Richtung Künstliche Intelligenz. Ein Milliarden-Investment, exklusive Lizenzen und neue Produktideen stehen im Raum. Gleichzeitig verschärft der Konzern seinen Kurs gegenüber großen Plattformen – mit rechtlichen Konsequenzen. Wie passt das zusammen, und was bedeutet es für die Aktie?

Costco: Zahlen mit Signalwirkung

Costco liefert ein weiteres solides Quartal ab. Umsatz, Mitgliedererlöse und Onlinegeschäft zeigen klare Trends. Doch wie viel davon ist bereits eingepreist – und wo liegen die stillen Stärken des Modells, die oft unterschätzt werden?

Broadcom: KI-Wachstum trifft Realität

Starke Zahlen, beeindruckende Margen und ein riesiger Auftragsbestand – und trotzdem gemischte Reaktionen am Markt. Der Fokus liegt weniger auf dem „Ob“, sondern auf dem „Wann“. Warum Timing, Backlog-Struktur und Kapazitäten plötzlich eine größere Rolle spielen.