Costco überzeugt, Disney setzt auf KI, Broadcom polarisiert
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Lufthansa, Linde, Öl, Eli Lilly, Visa, PayPal, Uber, Disney, Lululemon, Costco, Broadcom.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Disney & OpenAI: Content trifft KI
Disney geht einen strategisch weitreichenden Schritt in Richtung Künstliche Intelligenz. Ein Milliarden-Investment, exklusive Lizenzen und neue Produktideen stehen im Raum. Gleichzeitig verschärft der Konzern seinen Kurs gegenüber großen Plattformen – mit rechtlichen Konsequenzen. Wie passt das zusammen, und was bedeutet es für die Aktie?
Costco: Zahlen mit Signalwirkung
Costco liefert ein weiteres solides Quartal ab. Umsatz, Mitgliedererlöse und Onlinegeschäft zeigen klare Trends. Doch wie viel davon ist bereits eingepreist – und wo liegen die stillen Stärken des Modells, die oft unterschätzt werden?
Broadcom: KI-Wachstum trifft Realität
Starke Zahlen, beeindruckende Margen und ein riesiger Auftragsbestand – und trotzdem gemischte Reaktionen am Markt. Der Fokus liegt weniger auf dem „Ob“, sondern auf dem „Wann“. Warum Timing, Backlog-Struktur und Kapazitäten plötzlich eine größere Rolle spielen.
