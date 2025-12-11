Nach der US-Zinssenkung
Adobe mit neuen Rekorden – Münchner Rück und Oracle überraschen
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Carl Zeiss Meditec, Fraport, Rheinmetall, Münchener Rück, Meta, GE Vernova, Robinhood, Broadcom, Adobe, Oracle.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Münchener Rück – Ambition 2030 im Detail
Die neue Mehrjahresstrategie sorgt für viel Gesprächsstoff. Warum die neuen Ziele deutlich ambitionierter wirken und was Investoren daran besonders aufmerksam macht.
Adobe – starke Zahlen, neue Impulse
Frische Rekorde, KI als Wachstumsmotor und neue strategische Schritte: Adobe liefert eine bemerkenswerte Vorlage für das kommende Jahr.
Oracle – beeindruckende Cloud-Dynamik trifft auf Unsicherheit
Das Unternehmen überrascht mit kräftigen Ergebnissen und großen Plänen. Doch die Marktreaktion fällt ungewöhnlich aus – was steckt dahinter?
