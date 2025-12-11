W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Nach der US-Zinssenkung

Adobe mit neuen Rekorden – Münchner Rück und Oracle überraschen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Carl Zeiss Meditec, Fraport, Rheinmetall, Münchener Rück, Meta, GE Vernova, Robinhood, Broadcom, Adobe, Oracle.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

 Münchener Rück – Ambition 2030 im Detail

Die neue Mehrjahresstrategie sorgt für viel Gesprächsstoff. Warum die neuen Ziele deutlich ambitionierter wirken und was Investoren daran besonders aufmerksam macht. 

Adobe – starke Zahlen, neue Impulse

Frische Rekorde, KI als Wachstumsmotor und neue strategische Schritte: Adobe liefert eine bemerkenswerte Vorlage für das kommende Jahr. 

Oracle – beeindruckende Cloud-Dynamik trifft auf Unsicherheit

Das Unternehmen überrascht mit kräftigen Ergebnissen und großen Plänen. Doch die Marktreaktion fällt ungewöhnlich aus – was steckt dahinter?  

