Nach der US-Zinssenkung

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Münchener Rück – Ambition 2030 im Detail

Die neue Mehrjahresstrategie sorgt für viel Gesprächsstoff. Warum die neuen Ziele deutlich ambitionierter wirken und was Investoren daran besonders aufmerksam macht.

Adobe – starke Zahlen, neue Impulse

Frische Rekorde, KI als Wachstumsmotor und neue strategische Schritte: Adobe liefert eine bemerkenswerte Vorlage für das kommende Jahr.

Oracle – beeindruckende Cloud-Dynamik trifft auf Unsicherheit

Das Unternehmen überrascht mit kräftigen Ergebnissen und großen Plänen. Doch die Marktreaktion fällt ungewöhnlich aus – was steckt dahinter?