EQS-AFR: PIERER Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

PIERER Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
28.08.2025 / 07:57 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die PIERER Mobility AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.pierermobility.com/en/investor-relations/publications
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PIERER Mobility AG
|Edisonstrasse 1
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|www.pierermobility.com
Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
