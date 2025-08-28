Werbung ausblenden

EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresbericht 2025

EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Fielmann Group AG: Halbjahresbericht 2025 (News mit Zusatzmaterial)

28.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Die Fielmann-Gruppe setzte ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025 fort: Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um +12%, das bereinigte EBITDA um +26% und das bereinigte EBT um +29% im Vergleich zum Vorjahr. Zusatzmaterial zur Meldung:

