EQS-News: Fielmann-Gruppe mit Q3-Zahlen im Plan der Jahresprognose für 2025, bereinigte EBITDA-Marge in Europa über 9 Monate steigt auf 24,8 %

Fielmann-Gruppe mit Q3-Zahlen im Plan der Jahresprognose für 2025, bereinigte EBITDA-Marge in Europa über 9 Monate steigt auf 24,8 % (News mit Zusatzmaterial)



06.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Fielmann-Gruppe mit Q3-Zahlen im Plan der Jahresprognose für 2025, bereinigte EBITDA-Marge in Europa über 9 Monate steigt auf 24,8 %

Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr und erwartet Übererfüllung der Vision 2025

Fokus auf Profitabilität zahlt sich aus: Bereinigtes EBITDA für die ersten 9 Monate steigt um +1,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Integration in den USA abgeschlossen, Transformation des Geschäftsmodells läuft, Profitabilität entwickelt sich positiv

9M/2025

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stieg der Konzernumsatz der Fielmann-Gruppe auf 1,842 Mrd. €. Das entspricht einem Wachstum um +9 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (1,689 Mrd. €). Unsere Kernmärkte entwickelten sich im Rahmen der Erwartungen: Während sich unser Umsatz in Deutschland um +4 % verbesserte, erreichten wir in der Schweiz +6 % und in Österreich +7 % Umsatzwachstum. Spanien überzeugte mit +8 % mehr Umsatz, unser polnischer Markt mit einer Steigerung von +14 % im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres. Im selben Zeitraum legte unser US-Geschäft dank erfolgreicher Integration von Shopko Optical um +69 % zu.

Eine verbesserte Abverkaufsstruktur, zusätzliche Produktivitätsgewinne und Kostendisziplin ließen das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) überproportional auf etwa 434 Mio. € steigen (+18 %, 9M/2024: 370 Mio. €). Dies entspricht einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 23,6 % auf Gruppenebene (9M/2024: 21,9 %) und 24,8 % in Europa (9M/2024: 23,1 %). Mit dem Übergang von der Integrationsphase in die Transformationsphase hat Fielmann USA die bereinigte EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten des Jahres nahezu verdoppelt. Sie erreichte 13,9 % (9M/2024: 7,3 %). Wir erwarten, dass sich die Profitabilität in den USA in den kommenden Quartalen weiter verbessert.

Q3/2025

Im dritten Quartal des Jahres 2025 lag der Konzernumsatz der Fielmann-Gruppe bei 618 Mio. € und damit +3 % über dem entsprechenden Vorjahresquartal (600 Mio. €). Angesichts der Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar betrug das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten +4 %. Das bereinigte EBITDA entwickelte sich im dritten Quartal proportional zum Umsatz und lag bei 145 Mio. €. Dies entspricht einer Marge von 23,4 % auf Gruppenebene (Q3/2024: 23,3 %).

Ursprüngliche Ziele der Vision 2025 werden deutlich übertroffen

„Als wir 2019 unsere Vision 2025 entwickelt haben, waren weder die Coronavirus-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine absehbar. Und dennoch werden wir unsere Ziele bis Ende dieses Jahres übertreffen. Dies verdanken wir der Treue unserer 30 Millionen Kunden sowie dem Engagement unserer 24.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit“, sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe. „Gemeinsam haben wir ein modernes Familienunternehmen geschaffen, das über seine Omnichannel-Plattform garantierte Qualität und herausragenden Service zum günstigen Preis bietet. Wir haben unseren Auslandsumsatz verdreifacht – knapp 1 Mrd. € bis Jahresende – und sind heute das drittgrößte Unternehmen der Branche weltweit. Unser Umsatz wuchs fast doppelt so schnell wie ursprünglich geplant, und unser bereinigtes EBITDA wird das ursprüngliche Ziel der Vision 2025 voraussichtlich um rund 50 % übertreffen.“

Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

Angesichts der Ergebnisse der ersten neun Monate sowie der erfreulichen Geschäftsentwicklung in den ersten Wochen des vierten Quartals bestätigt der Vorstand der Fielmann-Gruppe seine Prognose für das Gesamtjahr: Im laufenden Geschäftsjahr werden wir unsere Vision 2025 vollenden und rechnen weiterhin mit einer Kundenzufriedenheit auf dem hohen Niveau von rund 90 %. Unser Gesamtumsatz wird auf knapp 2,5 Mrd. € steigen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir unsere operative Ergebnismarge (bereinigtes EBITDA) von etwa 25 % in Europa gemäß unserem Ziel der Vision 2025 erreichen. Auf Gruppenebene rechnen wir – wie prognostiziert – mit einer Marge von rund 24 %.

Hamburg, 6. November 2025

Fielmann Group AG

Der Vorstand



ÜBER DIE FIELMANN-GRUPPE

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.

WEITERE INFORMATIONEN

Katrin Carstens

Leiterin Kommunikation & PR

presse@fielmann.com

Telefon +49 40 270 76-5907

Leiter Investor Relations

investorrelations@fielmann.com

Telefon +49 172 4250348 Nils ScharwächterLeiter Investor RelationsTelefon +49 172 4250348

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fielmann Group AG Fuhlsbuettler Straße 399 22309 Hamburg Deutschland Internet: www.fielmann-group.com ISIN: DE0005772206

