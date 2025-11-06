EQS-News: Rational AG steigert Wachstumstempo im dritten Quartal 2025

EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Rational AG steigert Wachstumstempo im dritten Quartal 2025



06.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

Rational AG steigert Wachstumstempo im dritten Quartal 2025

312 Millionen Euro Umsatzerlöse im dritten Quartal – 918 Millionen Euro nach neun Monaten

Organisches Wachstum im zweiten Quartal in Folge bei 8 bis 9 Prozent

25,9 Prozent EBIT-Marge im dritten - 25,5 Prozent nach neun Monaten

Wachstumsausblick bestätigt – EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent erwartet

Landsberg am Lech, 6. November 2025 „RATIONAL stellt den Kundenutzen immer in den Mittelpunkt allen Handelns. Deswegen haben wir in den letzten 12 Monaten einen starken Augenmerk auf den Aufbau kundennaher Funktionen im Vertrieb und im Kundenservice gelegt, um noch mehr Kunden zu gewinnen und allen Kunden noch besser helfen zu können“, berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann. „Mehr Kundenkontakte, mehr Teilnehmende in unseren GarenLive-Seminaren und eine erfreuliche Absatz- und Umsatzentwicklung in den letzten beiden Quartalen sind die bereits sichtbaren Ergebnisse“, ergänzt er sichtlich erfreut.

312 Millionen Euro Umsatzerlöse im dritten Quartal – 918 Millionen Euro nach neun Monaten

Ein Blick in den heute Morgen veröffentlichten Neunmonatsbericht zeigt: operativ läuft es für die Landsberger fortwährend gut. Mit 312,0 Millionen Euro (Vj. 294,2 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2025 wie vorhergesagt in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals und übertrafen das Vorjahresvergleichsquartal um 6 Prozent. „Die Umsatzerlöse entwickelten sich im Rahmen unserer Erwartungen. Bereinigt um Währungseffekte konnten wir in den letzten beiden Quartalen um rund 8 bis 9 Prozent wachsen. Sie lagen damit im Bereich unserer langfristigen Wachstumswerte und stimmen uns auch positiv für die kommenden Monate“, beschreibt CFO Jörg Walter zufrieden. Für die ersten neun Monate 2025 resultierten daraus Umsatzerlöse von 918,2 Millionen Euro, gleichbedeutend mit einem Umsatzwachstum von 5 Prozent. Währungsbereinigt lag die Steigerungsrate in diesem Zeitraum zwischen 6 und 7 Prozent.

Ein großer Wachstumsbeitrag kam in den ersten neun Monaten 2025 erneut aus Nordamerika, wo die Wachstumsrate bedingt durch ein starkes Vorjahr und des schwachen US-Dollars bei 6 Prozent lag. In Europa (ohne Deutschland) stieg das Wachstumstempo aufgrund des starken dritten Quartals nochmals an. Die Umsatzsteigerung betrug nach neun Monaten 2025 etwas mehr als 10 Prozent. Insbesondere eine starke Entwicklung in kleineren Märkten wie Österreich, Skandinavien oder den Benelux-Staaten waren für diese weitere Verbesserung verantwortlich. Im Heimatmarkt Deutschland holte Rational den Rückstand nach sechs Monaten (-2 Prozent) durch ein signifikantes Umsatzplus von 30 Prozent im dritten Quartal auf und lag nach neun Monaten 2025 wieder um 5 Prozent über Vorjahr. Die Umsatzerlöse in Lateinamerika lagen im dritten Quartal 2025 deutlich um 11 Prozent über dem Vorjahresniveau und damit nach neun Monaten um 5 Prozent über der Vergleichsperiode. In Asien konnte Rational die Umsatzerlöse im Vergleich zu den Vorquartalen leicht steigern und damit nahezu das durch einen Zusatzauftrag noch immer leicht erhöhte Vorjahresniveau erreichen. Nach neun Monaten lagen damit die Umsatzerlöse in Asien rund 12 Prozent unter dem Vorjahr.

Die Produktgruppe iVario verzeichnete nach neun Monaten ein Wachstum von 11 Prozent. Die stärksten Wachstumsraten waren in Nordamerika sowie den Märkten der „Übrigen Welt“ zu verzeichnen. Die Produktgruppe iCombi erreichte ein Wachstum von 4 Prozent gegenüber Vorjahr.

25,9 Prozent EBIT-Marge im dritten Quartal – 25,5 Prozent nach neun Monaten

Auch die Ertragskennzahlen des laufenden Jahres waren in den ersten neun Monaten 2025 einmal mehr auf erwartet gutem Niveau. Die Umsatzkosten stiegen leicht überproportional. Insbesondere im dritten Quartal waren die Zolleffekte aus den USA sichtlich spürbar. Dadurch sank die Rohertragsmarge auf 58,1 Prozent. Dies führte zu einer etwas niedrigeren Rohertragsmarge von 58,7 Prozent (Vj. 58,9 Prozent) nach neun Monaten 2025.

Die operativen Kosten von Rational stiegen in Summe um 7 Prozent an. „Vor allem die Bereiche Vertrieb, Service und Produktentwicklung werden weiter gezielt ausgebaut, um unsere Produktführerschaft zu halten und noch näher bei unseren Kunden zu sein“, führt Dr. Peter Stadelmann aus. Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) lag mit 234,3 Millionen Euro leicht über Vorjahr, die EBIT-Marge bei 25,5 Prozent um 0,4 Prozentpunkte unter Vorjahr.

Mitarbeiterzahl steigt auf über 2.800

Der Erfolg von Rational ist das Ergebnis des hohen Einsatzes und der harten Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den „Unternehmern im Unternehmen“. Ende September 2025 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.810 Mitarbeiter weltweit, davon rund 1.540 in Deutschland. Der Mitarbeiteraufbau seit dem dritten Quartal des Vorjahres (+120 im Vergleich zum 30.09.2024) vollzog sich überwiegend in den Vertriebs- und Serviceorganisationen des Unternehmens. Rund zwei Drittel der neu geschaffenen Positionen wurden in kundennahen Funktionen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice geschaffen. Das Unternehmen plant, diese Entwicklung fortzusetzen.

Wachstums- und Margenausblick bestätigt – Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent erwartet

Angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung blickt Stadelmann zuversichtlich in die Zukunft. „Millionen von Küchen nutzen unsere Lösungen noch gar nicht, weil sie sie in vielen Fällen gar nicht kennen. Mit noch mehr kundennahen Kolleginnen und Kollegen arbeiten wir daran, dies zu ändern. Deshalb blicken wir auch in Zeiten von größeren Veränderungen zuversichtlich in die Zukunft und erwarten mittelfristig die Fortsetzung unseres erfolgreichen Wachstumspfads der vergangenen Jahre“, stellt er in Aussicht. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Auch die Ergebnisprognose bestätigt Rational auf dem im Halbjahresbericht konkretisierten Niveau. „Die EBIT-Marge erwarten wir zwischen 25 und 26 Prozent. Dies reflektiert die guten Geschäftsaussichten, das Margenniveau per Ende September 2025 sowie die erwarteten Effekte aus Zusatzzöllen und schwachen Fremdwährungen im vierten Quartal“, erläutert CFO Jörg Walter.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.

Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 78 Prozent Eigenkapitalquote.

Angaben in Millionen Euro Q3 2025 Q3 2024 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 312,0 294,2 +6 Bruttoergebnis vom Umsatz 181,3 173,7 +4 Rohertragsmarge in Prozent 58,1 59,0 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 80,9 77,6 +4 EBIT-Marge in Prozent 25,9 26,4 - Ergebnis nach Steuern 62,8 61,6 +2 Gewinn je Aktie in Euro 5,53 5,42 +2

Angaben in Millionen Euro 9M 2025 9M 2024 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 918,2 875,5 +5 Bruttoergebnis vom Umsatz 539,1 516,0 +4 Rohertragsmarge in Prozent 58,7 58,9 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 234,3 226,6 +3 EBIT-Marge in Prozent 25,5 25,9 - Ergebnis nach Steuern 183,1 178,7 +2 Gewinn je Aktie in Euro 16,10 15,72 +2

06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: RATIONAL AG Siegfried-Meister-Straße 1 86899 Landsberg am Lech Deutschland Telefon: 0049 8191 327 2209 Fax: 0049 8191 327 722209 E-Mail: ir@rational-online.com Internet: www.rational-online.com ISIN: DE0007010803 WKN: 701080 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2224272

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224272 06.11.2025 CET/CEST