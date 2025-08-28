Werbung ausblenden

HP mit überraschend starkem Wachstum

Bangalore (Reuters) - Eine anziehende Nachfrage nach modernen PCs hat HP einen Quartalsumsatz über Markterwartungen beschert.

"Wir erwarten eine anhaltende Dynamik durch den Umstieg auf Windows 11 und die Einführung von KI-PCs", sagte Karen Parkhill, die Finanzchefin des Computer-Herstellers am Mittwoch.

Die Erlöse stiegen den Angaben zufolge um etwa drei Prozent auf 13,93 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag mit 0,75 Dollar je Aktie im Rahmen der Analystenprognosen. Für das laufende Quartal stellte der US-Konzern ein Netto-Ergebnis zwischen 0,87 und 0,97 Dollar je Aktie in Aussicht.

