Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungstitel vor dem Wochenende gefragt

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen haben am Freitag zu den Favoriten der Anleger gezählt. Für den Dax-Spitzenreiter Rheinmetall ging es um 2,7 Prozent bergauf, während Hensoldt und Renk mit Kursgewinnen von 2,9 und 2,7 Prozent die vorderen Plätze im MDax belegten. Auch im bisherigen Jahresverlauf liegen die drei Titel in ihren Indizes ganz vorn.

Die Aktien des Spezialchemie-Konzerns Alzchem , der auch ein wichtiges Vorprodukt für Sprengstoffe herstellt, rückten im SDax um 1,5 Prozent vor. Sie zählen 2025 ebenfalls zu den größten Gewinnern.

Passend zur Kursstärke der Branche finden an diesem Freitag die Beratungen der deutschen und der französischen Regierung über Wirtschafts- und Sicherheitsfragen in der Küstenstadt Toulon statt. Der sogenannte Ministerrat wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Präsident Emmanuel Macron geleitet. Es ist das erste deutsch-französische Treffen in diesem Format seit dem Regierungswechsel in Berlin. Der Kanzler und der Präsident beschworen bei einem Treffen am Vorabend in der Sommerresidenz Macrons die deutsch-französische "Achse" in der EU./gl/ajx/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
RENK Group
M
MDAX
Hensoldt
S
SDAX
Alzchem Group AG
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden