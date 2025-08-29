Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern in einem ereignisarmen Handel oberhalb der 24.000er Marke. Heute morgen startete der Index zunächst mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, die allerdings zügig wieder geschlossen werden konnte.

Es gab aber keine Anschlusskäufe und so übernahmen die Bären das Kommando im deutschen Leitindex - der Index verlor zwischenzeitlich über 150 Punkte vom Tageshoch.

Dax-Ausblick:

Mit den zwei Stundenschlusskursen unterhalb von 24.000 Punkten heute Vormittag ist die Horizontalunterstützung in diesem Bereich nun endgültig als gebrochen zu erachten. Aus charttechnischer Sicht ist damit der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Tagen südwärts Richtung 23.700 Punkte und danach in den Bereich um 23.200 Punkte.

Lediglich eine schnelle Erholung zurück über 24.050 Punkte entspannt die charttechnisch prekäre Lage für die Käuferseite wieder entscheidend. Am Nachmittag um 14:30 Uhr sind noch einmal Inflationsdaten (PCE-Preisindex) aus den USA zu beachten. Ein schönes Wochenende allen Lesern!