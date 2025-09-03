Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 03.09.2025

Dax stabilisiert sich nach Rücksetzer – Abwärtsrisiko bleibt

onvista · Uhr
Quelle: Lightman4289/Shutterstock.com
Dax-Widerstand:23.90024.040
Dax-Unterstützung23.40023.200

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Dax fällt unter 23.800 Punkte und könnte weiter nachgeben") zum Dax lautete wie folgt:

“Der Dax ist am Dienstag Vormittag bereits unter die obere Grenze der Zielzone bei 23.800 Punkten gerutscht. Damit ist der Weg direkt frei für einen Test der nächsten Unterstützung um 23.700 Punkte. Es gibt aber im aktuellen Marktumfeld keinen ersichtlichen Grund, warum der Index dort wieder nach oben drehen sollte. Daher muss im weiteren Wochenverlauf tendenziell mit weiterem Abwärtsdruck gerechnet werden. Unterhalb von 23.700 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für einen schnellen Abverkauf Richtung 23.400 Punkte.“

Der Index rutschte nach Bruch der 23.700er-Marke erwartungsgemäß direkt weiter durch und fiel im Tagestief bis auf 23.489 Punkte zurück. Im späten Handel stabilisierten sich die Kurse dann. Diese Stabilisierung setzt sich heute Vormittag zunächst weiter fort.

Dax-Ausblick: 

Die aktuell laufende Stabilisierungsphase könnte sich zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen in den kommenden Stunden. So lange die Kurse aber nicht nachhaltig zurück über den Bereich 23.900 bis 24.040 Punkte steigen, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht abwärts in den Bereich um 23.400 Punkte.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier wieder am Freitag.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
