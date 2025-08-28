Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 28.08.2025

Dax-Erholung am Vormittag endet mit Abwärtstrend im Stundenchart

onvista · Uhr
Chartanalyse
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
Dax-Widerstand:24.50024.640
Dax-Unterstützung24.19024.040

Dax-Rückblick:

Vor den nachbörslich veröffentlichten Nvidia-Quartalszahlen gestern Abend wurden im gestrigen Handelsverlauf noch einmal ein paar nervöse Marktteilnehmer aus dem Markt geschüttelt - der Index setzte am Nachmittag kurzzeitig sogar unter die 24.000er Marke zurück.

Passiert ist aber nicht wirklich etwas - heute morgen notierte der deutsche Leitindex zeitweise schon wieder 200 Punkte oberhalb des gestrigen Tagestiefs.

Dax-Ausblick: 

Trotz des kurzzeitigen Unterschreitens der 24.000er Marke im Vorfeld der Nvidia-Zahlen gestern bleibt die übergeordnete Handelsspanne im Bereich 24.000/24.500 Punkte auf Grund der schnellen Erholung heute Vormittag (vorerst!) weiter als intakt zu erachten.

Die Erholung heute Vormittag endete im Bereich einer untergeordneten Abwärtstrendlinie (graue Linie) im Stundenchart. Größeres Erholungspotenzial Richtung 24.500 Punkte würde erst oberhalb dieser Trendlinie entstehen, bis dahin ist tendenziell ein erneutes Abdriften in Richtung der gestrigen Tagestiefs zu favorisieren.

In der kommenden Handelswoche nach dem US-Labour Day wird dann tendenziell wieder eine nachhaltigere Trendbewegung wahrscheinlich, aller Voraussicht nach aber eher auf der Unterseite.

Der Labour Day ist ein US-Feiertag, der jedes Jahr am ersten Montag im September begangen wird und traditionell das Ende der Sommerferien markiert. Für die Finanzmärkte bedeutet er einen verkürzten Handelskalender, da die US-Börsen geschlossen bleiben. Die Tage rund um Labour Day sind häufig von geringem Handelsvolumen geprägt, weil viele Marktteilnehmer Urlaub machen. Gleichzeitig gilt der Feiertag als inoffizieller Startschuss für das „Herbstquartal“: Nach der Sommerflaute kehren Investoren zurück, und es kann wieder zu stärkeren Kursbewegungen sowie einer deutlicheren Trendbildung an den Märkten kommen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7STU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 28.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.646,17 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9A3D) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 28.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.436,43 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 27.08.2025
Volatilität im Dax ohne klaren Trend dürfte sich weiter fortsetzengestern, 11:31 Uhr · onvista
Chartanalyse
Dax Chartanalyse 26.08.2025
Dax erholt sich ausgehend von wichtiger Unterstützung26. Aug. · onvista
Chartanalyse
Dax Chartanalyse 14.08.2025
Dax bleibt weiter auf Richtungssuche25. Aug. · onvista
Chartanalyse
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 28.08.2025
Nvidia-Zahlen geben kaum Impulse für deutschen Aktienmarktheute, 08:01 Uhr · onvista
Nvidia-Zahlen geben kaum Impulse für deutschen Aktienmarkt
Weitere Artikel
Werbung ausblenden