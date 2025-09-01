Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich am Freitag unterhalb von 24.000 Punkten stabilisieren, mehr gelang den Käufern bislang noch nicht.

Auch die Erholung am Montagmorgen war bislang eher schwach auf der Brust und kam nicht entscheidend über die 24.000er Marke hinaus.

Dax-Ausblick:

Mit Rückenwind von der Wall Street ist heute nicht zu rechnen - die US-Börsen bleiben heute feiertags bedingt geschlossen. Aus charttechnischer Sicht ist die aktuelle Erholung als Re-Test der zuvor gebrochenen Unterstützungszone um 24.040/50 Punkte (nun Widerstand) einzustufen.

So lange diese Widerstandszone nicht entscheidend und nachhaltig zurückerobert werden kann, ist jederzeit mit dem Beginn einer weiteren Verkaufswelle Richtung 23.700/800 Punkte zu rechnen.