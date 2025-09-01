Dax Chartanalyse 01.09.2029
Dax kann entscheidenden Widerstand bislang nicht zurückerobern
onvista · Uhr
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
|Dax-Widerstand:
|24.050
|24.640
|Dax-Unterstützung
|23.700
|23.200
Dax-Rückblick:
Der Dax konnte sich am Freitag unterhalb von 24.000 Punkten stabilisieren, mehr gelang den Käufern bislang noch nicht.
Auch die Erholung am Montagmorgen war bislang eher schwach auf der Brust und kam nicht entscheidend über die 24.000er Marke hinaus.
Dax-Ausblick:
Mit Rückenwind von der Wall Street ist heute nicht zu rechnen - die US-Börsen bleiben heute feiertags bedingt geschlossen. Aus charttechnischer Sicht ist die aktuelle Erholung als Re-Test der zuvor gebrochenen Unterstützungszone um 24.040/50 Punkte (nun Widerstand) einzustufen.
So lange diese Widerstandszone nicht entscheidend und nachhaltig zurückerobert werden kann, ist jederzeit mit dem Beginn einer weiteren Verkaufswelle Richtung 23.700/800 Punkte zu rechnen.
Quelle: Tradingview
Werbung
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7S4F) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 01.09.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.586,65 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY8ZLM) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 01.09.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.390,78 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
