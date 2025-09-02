Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 02.09.2029

Dax fällt unter 23.800 Punkte und könnte weiter nachgeben

onvista · Uhr
Chartanalyse
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
Dax-Widerstand:24.05024.640
Dax-Unterstützung23.70023.200

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Dax kann entscheidenden Widerstand bislang nicht zurückerobern") zum Dax lautete wie folgt:

Aus charttechnischer Sicht ist die aktuelle Erholung als Re-Test der zuvor gebrochenen Unterstützungszone um 24.040/50 Punkte (nun Widerstand) einzustufen. So lange diese Widerstandszone nicht entscheidend und nachhaltig zurückerobert werden kann, ist jederzeit mit dem Beginn einer weiteren Verkaufswelle Richtung 23.700/800 Punkte zu rechnen.

Der Index hielt sich gestern im Bereich der 24.000er-Marke und startete dann heute morgen die avisierte "weitere Verkaufswelle Richtung 23.700/800 Punkte".

Dax-Ausblick: 

Der Dax ist am Dienstag Vormittag bereits unter die obere Grenze der Zielzone bei 23.800 Punkten gerutscht. Damit ist der Weg direkt frei für einen Test der nächsten Unterstützung um 23.700 Punkte.

Es gibt aber im aktuellen Marktumfeld keinen ersichtlichen Grund, warum der Index dort wieder nach oben drehen sollte. Daher muss im weiteren Wochenverlauf tendenziell mit weiterem Abwärtsdruck gerechnet werden.

Unterhalb von 23.700 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für einen schnellen Abverkauf Richtung 23.400 Punkte, potenziell deutlich tiefer (siehe Chart unten). Entspannung gibt es erst wieder bei einer Erholung zurück über 24.000 Punkte. Danach sieht es jedoch aktuell nicht aus.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
