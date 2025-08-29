EQS-Adhoc: NAKIKI SE: Nakiki SE bereitet US-Expansion mit Beteiligung an Topstonks vor
EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion
NAKIKI SE: Nakiki SE bereitet US-Expansion mit Beteiligung an Topstonks vor
29.08.2025 / 08:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Frankfurt am Main, 29. August 2025 –
Nakiki SE hat heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) über den Erwerb von bis zu 49 % an dem in den USA bei Finanzprofis, Privatanlegern und institutionellen Investoren beliebten Finanzportal Topstonks unterzeichnet.
Topstonks betreibt unter anderem eine Plattform für datengetriebene Markt- und Sentimentanalysen im Bitcoin-Umfeld. Das Unternehmen mit Sitz in den USA bietet seinen Nutzern Zugang zu wertvollen Echtzeitdaten aus sozialen Finanz-Communities und ermöglicht damit neue Ansätze in der datengetriebenen Kapitalmarktanalyse.
Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Aktien der Gesellschaft abgewickelt. Über den Kaufpreis selbst wurde Stillschweigen vereinbart. Von der Transaktion erwartet Nakiki einen verbesserten Zugang zum US-Markt, einen erleichterten Zugang zu globalem Kapital sowie eine gesteigerte Wahrnehmung der Nakiki-Aktie.
Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300
Ende der Insiderinformation
29.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318
|WKN:
|WNDL30, WNDL31
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2190408
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2190408 29.08.2025 CET/CEST