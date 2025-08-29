Werbung ausblenden

Trump hebt Personenschutz für frühere Rivalin Harris auf

Reuters · Uhr
Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Personenschutz für die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris aufgehoben, seine Rivalin bei der vergangenen Präsidentschaftswahl.

Dies teilte ein Vertreter des Weißen Hauses am Freitag mit. Demnach endet der Schutz durch den Secret Service zum 1. September. Ein entsprechendes Schreiben an Harris sei auf Donnerstag datiert, hieß es weiter.

Ehemalige Vizepräsidenten erhalten in der Regel für sechs Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt Schutz durch den Secret Service. Harris' Schutz war jedoch von Trumps Vorgänger Joe Biden vor dessen Abschied aus dem Amt im vergangenen Januar auf ein Jahr bis Januar 2026 verlängert worden, sagte der Regierungsvertreter. Eine hochrangige Beraterin von Harris, Kirsten Allen, erklärte zu dem Schritt: "Die Vizepräsidentin dankt dem Secret Service der Vereinigten Staaten für dessen Professionalität, Engagement und unerschütterlichen Einsatz für die Sicherheit."

Harris hatte die Präsidentschaftswahl 2024 gegen Trump verloren. Eine mögliche Kandidatur für 2028 hat sie jedoch nicht ausgeschlossen. Die Aufhebung des Schutzes fällt mit dem Beginn ihrer für September geplanten Lesereise für ihre Memoiren "107 Days" zusammen. Der Titel bezieht sich auf die 107 Tage, in denen sie nach dem Rückzug Bidens die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten war. Trump hat auch anderen Personen den staatlichen Schutz entzogen, darunter Kritikern wie dem ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Im März beendete er den Schutz für Bidens Kinder Hunter und Ashley Biden.

(Bericht von Susan Heavey and Steve Holland, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

