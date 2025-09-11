Dax stabilisiert sich vor einem volatilen Nachmittag

Dax-Widerstand 23.900 23.860 Dax-Unterstützung 23.500 23.400

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("23.900 Punkte verpasst: Dax bleibt anfällig für Rücksetzer") zum Dax lautete wie folgt:

“Der deutsche Leitindex hat weiterhin erkennbare Schwierigkeiten, den Bereich 23.850 bis 23.900 Punkte zu überwinden. Zum insgesamt dritten Mal seit dem vergangenen Freitag scheiterte der Index in dieser Zone. Aus charttechnischer Sicht bleibt damit unverändert eine weitere Verkaufswelle in den Bereich 23.400/500 Punkte das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Handelstage.“

Der Dax rutschte gestern wenig überraschend deutlich ab und setzte bis auf 23.600 Punkte zurück. Heute Vormittag gab der Index im bisherigen Tagestief bis auf 23.563 Punkte nach, bevor eine Erholung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Heute Nachmittag tritt das charttechnische Bild kurzfristig ein wenig in den Hintergrund - mit dem EZB-Entscheid um 14:15 Uhr und den US-Konsumentenpreisen um 14:30 Uhr stehen marktbewegende Daten auf dem Wirtschaftskalender.

Die übergeordnete negativ Einschätzung mit weiterem Abwärtspotenzial Richtung 23.400 Punkte und tiefer bleibt vorerst bestehen, allerdings muss am Nachmittag jederzeit mit kurzfristigen größeren Gegenbewegungen gerechnet werden. Defensive ist daher vorerst Trumpf.