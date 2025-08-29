Werbung ausblenden

Trump will Gerichtsentscheidung zu Zöllen anfechten

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Handelsstreit

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will seine Zollpolitik vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten legitimieren lassen und sich damit gegen die jüngste Entscheidung eines Berufungsgerichts wehren. Dieses hatte Trump am Freitag (Ortszeit) die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte aus vielen Ländern zu verhängen.

Trump reagierte kurz danach - er verteidigte die umstrittenen Zölle und schrieb auf seiner Plattform Truth Social: «Nun werden wir sie mit Hilfe des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zum Wohle unserer Nation einsetzen und Amerika wieder reich, stark und mächtig machen!»

Die Entscheidung des Berufungsgerichts tritt nicht vor dem 14. Oktober in Kraft, sodass die US-Regierung noch Zeit hat, sie vor dem höchsten Gericht des Landes - dem Supreme Court - anzufechten. Trump betonte auf Truth Social: «ALLE ZÖLLE SIND WEITERHIN IN KRAFT!»

Er bezeichnete das Berufungsgericht als parteiisch. Wenn diese Zölle abgeschafft würden, wäre das eine totale Katastrophe für das Land, schrieb der Republikaner. Die Vereinigten Staaten von Amerika würden dadurch «buchstäblich zerstört» werden.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Drei Fragen an Bernecker 29.08.2025
Warum packt der Dax keine Rekorde? Schluckt Unicredit die Commerzbank? Was ist mit Trumps Attacken auf die Fed?29. Aug. · onvista
Warum packt der Dax keine Rekorde? Schluckt Unicredit die Commerzbank? Was ist mit Trumps Attacken auf die Fed?
Quartalsbericht veröffentlicht
Nvidia schlägt Umsatz- und Gewinnschätzungen - Aktie verliert nachbörslich27. Aug. · onvista
Nvidia schlägt Umsatz- und Gewinnschätzungen - Aktie verliert nachbörslich
onvista Chartzeit 28.08.2025
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?gestern, 17:44 Uhr · onvista
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
onvista Mahlzeit 28.08.2025
Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuschtgestern, 12:58 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
Weitere Artikel
Werbung ausblenden