Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst wieder sein Vortageshoch ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 23.776 Punkte. Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wettgemacht. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab. An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem Dax.

USA: Gewinne

Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, der Leitindex Nasdaq 100 stieg um 0,84 Prozent auf 25.555,85 Punkte. Nach seinen Verlusten am Montag kehrte er also auf den Erholungspfad zurück. Über 25.600 Zählern hatte er zwischenzeitlich sogar ein Hoch seit fast drei Wochen erreicht. Etwas gemäßigter ging es bei den Standardwerten zu: Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial kam auf ein Plus von 0,39 Prozent. Rückenwind lieferte dabei auch ein Boeing-Kurssprung.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.474 + 0,39 Prozent &P 500 6.829 + 0,25 Prozent Nasdaq 23.413 + 0,59 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,6 Prozent zulegte, gab der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,3 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,2 Prozent ein. Vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA herrschte auch in Asien insgesamt eher Zurückhaltung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.864 + 1,60 Prozent Hang Seng 26.095 - 1,20 Prozent CSI 300 4.531 - 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,32 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,75 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,08 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,48 USD - 0,29 USD WTI 58,67 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 48 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 27,90 EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 6 (8) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 7,60 (7,70) EUR - 'NEUTRAL'

MORGAN STANLEY HEBT BAYER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 40 (29) EUR

MORGAN STANLEY HEBT EON AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 18 EUR

RBC STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 21,50 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX