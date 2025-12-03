W​e​r​b​u​n​g ausblenden
onvista · Uhr
Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst wieder sein Vortageshoch ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 23.776 Punkte. Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wettgemacht. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab. An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem Dax.

USA: Gewinne

Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, der Leitindex Nasdaq 100 stieg um 0,84 Prozent auf 25.555,85 Punkte. Nach seinen Verlusten am Montag kehrte er also auf den Erholungspfad zurück. Über 25.600 Zählern hatte er zwischenzeitlich sogar ein Hoch seit fast drei Wochen erreicht. Etwas gemäßigter ging es bei den Standardwerten zu: Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial kam auf ein Plus von 0,39 Prozent. Rückenwind lieferte dabei auch ein Boeing-Kurssprung.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.474+ 0,39 Prozent
S&P 5006.829+ 0,25 Prozent
Nasdaq 23.413+ 0,59 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,6 Prozent zulegte, gab der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,3 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,2 Prozent ein. Vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA herrschte auch in Asien insgesamt eher Zurückhaltung.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.864+ 1,60  Prozent
Hang Seng26.095- 1,20  Prozent
CSI 3004.531- 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,32- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,75+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,08+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1644- 0,14  Prozent
Dollar in Yen155,67+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,23+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent62,48 USD- 0,29  USD
WTI58,67 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 48 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 27,90 EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 6 (8) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 7,60 (7,70) EUR - 'NEUTRAL'

MORGAN STANLEY HEBT BAYER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 40 (29) EUR

MORGAN STANLEY HEBT EON AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 18 EUR

RBC STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 21,50 EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

