Trump verlangt von Herstellern Nachweise für Erfolg von Covid-Mitteln

Reuters
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat von Pharmaunternehmen öffentliche Aufklärung über den Erfolg ihrer Medikamente zur Behandlung von Covid-19 verlangt.

Während viele Menschen die Mittel für ein "Wunder" hielten, das Millionen Leben gerettet habe, gebe es andere, die dem widersprächen, schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Gesundheitsbehörde CDC werde wegen dieser Frage "zerrissen". "Ich will die Antwort, und ich will sie JETZT", forderte der Präsident.

Er habe von Pfizer und anderen "außergewöhnliche" Informationen und "großartige Zahlen" gesehen, die Unternehmen würden diese Ergebnisse aber offenbar nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Stattdessen würden sie es zulassen, dass sich alle, einschließlich des prominenten Impfstoffkritikers Robert F. Kennedy Jr. und der CDC, über den Erfolg ihrer Arbeit "zerfleischen".

Trump bezog sich zudem auf das in seiner ersten Amtszeit initiierte Programm "Operation Warp Speed" zur beschleunigten Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten. "Ich hoffe, OPERATION WARP SPEED war so 'BRILLANT', wie viele sagen", schrieb er. "Wenn nicht, wollen wir alle wissen, warum???"

(Bericht von Jasper Ward und Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

