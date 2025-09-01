Zölle rauf, Zinsen runter – Wie soll das funktionieren? Mit Dr. Ulrich Stephan, CIO Deutsche Bank

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die aggressive Zollpolitik von Donald Trump stellt die Wirtschaft auf den Prüfstand. Was bedeutet das für die Federal Reserve, die Zinsen und die Wall Street? Im Gespräch erklärt Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, warum die FED im September die Zinsen senken dürfte, und ein möglicher Dip vor Jahresende Chancen bietet.



00:00 Intro

00:30 Spagat der FED

01:30 Inflation nur temporär?

01:57 Trump untergräbt die FED

03:30 Reaktion auf Zinssenkung

04:10 Datenqualität sinkt

05:20 Investieren von Tweet zu Tweet

07:10 Zinssenkungen ein politischer Fehler?

08:30 Wer zahlt die Zölle?

10:40 Ausrede für Preisanhebungen?

12:00 Zinssenkungen bullish?

12:40 Erholt sich die Marktbreite?

13:40 Zahlen sich die KI-Investitionen aus?

15:00 Systemwandel durch KI

16:10 Marktkonzentration gerechtfertigt?

17:11 Q3 Berichtssaison mit Gegenwind?

19:00 Aktien hoch. Dollar runter.

20:15 Aussichten der Börse

