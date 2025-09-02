Rebellen bitten nach Erdrutsch im Sudan um internationale Hilfe

(Reuters) - Nach dem verheerenden Erdrutsch im Sudan hat eine örtliche Rebellengruppe die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen um Unterstützung gebeten.

Der Erdrutsch hatte in der Nacht auf Dienstag ein ganzes Dorf und über 1000 Bewohner in der Region Darfur unter sich begraben. In der Woche zuvor hatte es starke Regenfälle gegeben.

Die Bewohner umliegender Dörfer hätten Angst, dass ihnen dasselbe Schicksal drohe, sagte der Anführer der Rebellengruppe SLM/A, Abdelwahid Mohammed Nur. Man benötige einen Evakuierungsplan und Notunterkünfte. Nach Angaben der Gruppe überlebte ein einziger Mensch den Erdrutsch.

Die SLM/A, die eine autonome Region im Marra-Gebirge kontrolliert, ist im sudanesischen Bürgerkrieg neutral. Dieser wird seit zwei Jahren zwischen der sudanesischen Armee und der Rebellengruppe RSF geführt. Es geht um die Kontrolle über al-Faschir, die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur, die von den RSF-Kämpfern belagert wird und unter einer Hungersnot leidet. Bewohner al-Faschirs und umliegender Orte hatten Schutz im Marra-Gebirge gesucht, obwohl es dort zu wenig Nahrung, Unterkünfte und medizinische Versorgung gibt. Durch den Bürgerkrieg leidet mehr als die Hälfte der Sudanesen an Hunger; Millionen wurden vertrieben.

(Bericht von Khalid Abdelaziz, geschrieben von Natascha Koch, redigiert von Thomas Seythal)