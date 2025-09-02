Werbung ausblenden

Rebellen bitten nach Erdrutsch im Sudan um internationale Hilfe

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Nach dem verheerenden Erdrutsch im Sudan hat eine örtliche Rebellengruppe die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen um Unterstützung gebeten.

Der Erdrutsch hatte in der Nacht auf Dienstag ein ganzes Dorf und über 1000 Bewohner in der Region Darfur unter sich begraben. In der Woche zuvor hatte es starke Regenfälle gegeben.

Die Bewohner umliegender Dörfer hätten Angst, dass ihnen dasselbe Schicksal drohe, sagte der Anführer der Rebellengruppe SLM/A, Abdelwahid Mohammed Nur. Man benötige einen Evakuierungsplan und Notunterkünfte. Nach Angaben der Gruppe überlebte ein einziger Mensch den Erdrutsch.

Die SLM/A, die eine autonome Region im Marra-Gebirge kontrolliert, ist im sudanesischen Bürgerkrieg neutral. Dieser wird seit zwei Jahren zwischen der sudanesischen Armee und der Rebellengruppe RSF geführt. Es geht um die Kontrolle über al-Faschir, die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur, die von den RSF-Kämpfern belagert wird und unter einer Hungersnot leidet. Bewohner al-Faschirs und umliegender Orte hatten Schutz im Marra-Gebirge gesucht, obwohl es dort zu wenig Nahrung, Unterkünfte und medizinische Versorgung gibt. Durch den Bürgerkrieg leidet mehr als die Hälfte der Sudanesen an Hunger; Millionen wurden vertrieben.

(Bericht von Khalid Abdelaziz, geschrieben von Natascha Koch, redigiert von Thomas Seythal)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 02.09.2025
Dax sackt ab - Immobilienwerte mit herben Verlustengestern, 17:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Rendite so hoch wie zuletzt 1998
Vier Antworten zur Schuldenkrise in Großbritanniengestern, 15:53 Uhr · onvista
Vier Antworten zur Schuldenkrise in Großbritannien
onvista Mahlzeit 02.09.2025
Tesla, Deutz & SMA Solar: Absatzkrise, Drohnen-Deal & Gewinnwarnung im Fokusgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
Dax Chartanalyse 02.09.2029
Dax fällt unter 23.800 Punkte und könnte weiter nachgebengestern, 11:21 Uhr · onvista
Chartanalyse
Börse in New York
Steigende Zinsen und schwache Techwerte belasten auch US-Aktiengestern, 19:44 Uhr · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Weitere Artikel
Werbung ausblenden