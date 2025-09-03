Werbung ausblenden

EQS-DD: Deutsche Rohstoff AG: Jan-Philipp Weitz, Ausübung von 25.000 Optionen auf Aktien aus dem Aktienoptionsplan 2018. Die Transaktion erfolgt als Barausgleich ohne die Ausgabe neuer Aktien.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jan-Philipp
Nachname(n):Weitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Rohstoff AG

b) LEI

529900NNSQCX28FWBW79 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0XYG76

b) Art des Geschäfts

Ausübung von 25.000 Optionen auf Aktien aus dem Aktienoptionsplan 2018. Die Transaktion erfolgt als Barausgleich ohne die Ausgabe neuer Aktien.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,33 EUR433.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
17,3300 EUR433.250,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Internet:www.rohstoff.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100464 03.09.2025 CET/CEST

