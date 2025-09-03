EQS-DD: Deutsche Rohstoff AG: Jan-Philipp Weitz, Ausübung von 25.000 Optionen auf Aktien aus dem Aktienoptionsplan 2018. Die Transaktion erfolgt als Barausgleich ohne die Ausgabe neuer Aktien.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2025 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jan-Philipp
|Nachname(n):
|Weitz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Rohstoff AG
b) LEI
|529900NNSQCX28FWBW79
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0XYG76
b) Art des Geschäfts
|Ausübung von 25.000 Optionen auf Aktien aus dem Aktienoptionsplan 2018. Die Transaktion erfolgt als Barausgleich ohne die Ausgabe neuer Aktien.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|17,33 EUR
|433.250,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|17,3300 EUR
|433.250,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|www.rohstoff.de
