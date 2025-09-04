Werbung ausblenden

Börse Frankfurt-News: Auswahlindizes: Wechsel für DAX, MDAX, SDAX und TecDAX

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zum 22. September kommen GEA und SCOUT24 für Porsche und Sartorius in den DAX, die dann Teil des MDAX sind. Außerdem ersetzt Fielmann EVOTEC im MDAX und 1&1 SGL Carbon im SDAX.

4. September. FRANKFURT (STOXX). Die Indextochter der Deutsche Börse Group, STOXX Ltd., hat die Neuzusammensetzung der DAX-Blue-Chip-Indizes veröffentlicht.

DAX

> GEA Group AG wird Sartorius AG Vz ersetzen.

> Scout24 SE wird Porsche AG Vz ersetzen.

MDAX

> Porsche AG Vz und Sartorius AG Vz werden aufgenommen.

Fielmann Group AG wird EVOTEC SE ersetzen.

SDAX

> EVOTEC SE wird Fielmann Group AG ersetzen

> 1&1 AG wird SGL Carbon SE ersetzen..

TecDAX

> 1&1 AG wird Formycon AG ersetzen.

Alle ?"nderungen werden ab dem 22. September 2025 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX- Blue-Chip-Indizes ist der 3. Dezember 2025.

4. September 2025 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

