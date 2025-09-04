Chinas Präsident Xi trifft Nordkoreas Machthaber Kim in Peking

Peking (Reuters) - Schulterschluss zwischen China und Nordkorea: Der chinesische Präsident Xi Jinping ist am Donnerstag in Peking mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammengetroffen.

Das meldete der chinesische Staatssender CCTV. Das Treffen sei von "erheblicher Bedeutung", hatte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, bei einer Pressekonferenz gesagt. China sei bereit, die strategische Abstimmung zu stärken und die Zusammenarbeit mit Nordkorea insgesamt zu verbessern. Zudem wolle man den Austausch über Regierungserfahrungen vertiefen und "den sozialistischen Aufbau in beiden Ländern sowie die traditionell freundschaftlichen Beziehungen voranbringen".

China ist offiziell mit Nordkorea verbündet und der mit Abstand größte Handelspartner des international isolierten Landes. Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms seit 2006 Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Kim war zuletzt Anfang 2019 in China zu Besuch.

Am Mittwoch hatte Kim bereits zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an einer Militärparade in Peking teilgenommen. Kim war am Dienstag mit seinem gepanzerten Privatzug in der chinesischen Hauptstadt eingetroffen. Er wurde von seiner Tochter im Teenageralter begleitet, die damit ihren ersten öffentlichen Auftritt im Ausland hatte. Am Mittwoch hatte der nordkoreanische Machthaber bereits Putin getroffen und dabei der russischen Armee "volle Unterstützung" als "brüderliche Pflicht" zugesichert. Nordkoreanische Soldaten sind auf russischer Seite im Ukraine-Krieg im Einsatz.

