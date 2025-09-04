EQS-News: Nemetschek Group stärkt mit Übernahme von Firmus AI ihre KI-Kompetenz in Planprüfung und Risikomanagement im Bauwesen

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Firmus AI ist das führende KI-Unternehmen für Design- und Entwurfsprüfungen vor Baubeginn

Die Technologie-Übernahme treibt Nemetscheks KI-Roadmap weiter voran und stärkt ihre Führungsrolle bei KI-basierten Innovationen

Die Integration der KI-basierten Plattform von Firmus AI in die PDF-Workflows von Bluebeam ermöglicht eine frühzeitige Fehlerkennung und stellt somit sicher, dass Bauprojekte planmäßig verlaufen

München, 4. September 2025 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die AEC/O- und Medienbranche, hat heute bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Bluebeam, Inc. eine Vereinbarung zur Übernahme von Firmus AI (Firmus) unterzeichnet hat. Firmus gilt als Pionier im Bereich der Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn. Das Unternehmen setzt auf Künstliche Intelligenz, um 2D-PDF-Pläne auf Risiken aus der Planungsphase zu analysieren und transformiert damit die Abläufe in der Bauwirtschaft. Das stark wachsende Unternehmen revolutioniert mit seiner führenden Cloud-KI-Plattform die 13 Billionen US-Dollar Bauindustrie.

Ziel der Übernahme ist es, die auf Zeichnungen spezialisierten KI-Funktionen von Firmus – von der frühzeitigen Risikoerkennung über interdisziplinäre Koordination bis hin zum Vergleich von Planversionen und prioritätsbasierter Problemberichterstattung – direkt in Bluebeams führende Review- und Markup-Workflows zu integrieren, um somit die Effizienz und Präzision von Bauprozessen weiter zu steigern.

Die Übernahme verbindet Bluebeams globale Reichweite und etablierte Nutzerbasis mit der agentic KI-Technologie von Firmus, die speziell für Preconstruction-Workflows entwickelt wurde. Durch die Kombination werden leistungsstarke generative KI-Agenten geschaffen, die Bauprozesse intelligent automatisieren und Projektteams über den gesamten Lebenszyklus hinweg einen sofortigen Mehrwert bieten.

„Die Übernahme von Firmus AI mit seiner revolutionären Technologie unterstreicht unseren globalen Führungsanspruch bei KI-basierten Innovationen in der AEC/O-Branche und stärkt zugleich unsere AI-First-Strategie“, so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Bluebeam ist bereits heute mit seinen Lösungen der Industriestandard für die Zusammenarbeit im Bauwesen in Nordamerika und baut zugleich seine Präsenz in den Regionen EMEA und APAC weiter stark aus. Durch die Kombination der einzigartigen Stärken von Bluebeam und Firmus können wir unsere KI-Roadmap deutlich beschleunigen, zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und Synergien nutzen, die unser Wachstum weiter vorantreiben.“

„Bluebeam hat es sich schon immer zur Aufgabe gemacht, Teams eine noch effektivere Zusammenarbeit zu ermöglichen“, ergänzt Usman Shuja, CEO von Bluebeam und CDO Build & Construct Division der Nemetschek Group. „Firmus bietet eine KI-gesteuerte Lösung, die 2D-PDFs im Detail versteht und Lücken, Inkonsistenzen und Abweichungen zwischen verschiedenen Fachbereichen und Revisionsstufen erkennt. Die Integration der Funktionen von Firmus gewährleistet eine verlässliche Qualitätssicherung, die das Risiko für spätere Überprüfungen und „Stop-Everything“-Momente deutlich reduziert. Dies ist entscheidend für eine effizientere, bessere und kollaborative Zukunft im Bauwesen.“

Firmus wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen wiederkehrenden jährlichen Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen. Mit seinen Lösungen ermöglicht Firmus Projektteams Effizienzgewinne sowie eine deutliche Risikominimierung schon vor Baubeginn – von Kalkulation, Ausschreibung und Planung über Qualitätssicherung bis hin zu frühen Beschaffungsprozessen und der Inbetriebnahme. Dabei analysiert Firmus Bauunterlagen und Zeichnungen im Detail und identifiziert fehlende Informationen, fachübergreifende Unstimmigkeiten sowie Leistungslücken.

Basierend auf KI optimiert Firmus auch die Overlay- und Vergleichsfunktionen von Bluebeam, erstellt automatisch Markups und Dashboards und ermöglicht eine Skalierung der wiederkehrenden Überprüfung von oftmals hunderten Bauplänen. Durch die Integration in Bluebeam Studio beschleunigt Firmus zudem die Überprüfungszyklen, erhöht die Dokumentenqualität und trägt dazu bei, kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden.

„Baupläne sind die universelle Sprache des Bauwesens, und genau dort verbergen sich Risiken“, so Shir Abecasis, Mitbegründerin und CEO von Firmus. „Durch den Zusammenschluss mit der Nemetschek Group bringen wir die zeichnungsbasierte Intelligenz von Firmus genau dorthin, wo bereits Millionen von AEC- Experten tagtäglich arbeiten. Gemeinsam ermöglichen wir es Teams, Probleme früher zu erkennen, sie klar zu kommunizieren, ihre Reputation zu schützen und Projekte mit mehr Vertrauen und Sicherheit voranzutreiben.“

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 995,6 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 301,0 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).

nemetschek.com

Über Firmus AI

Firmus AI bietet AEC-Teams eine zeichnungsbasierte Risikoanalyse vor Baubeginn in der Cloud. Die Flaggschiffprodukte AI-REVIEW™ und AI-MATCH™ lesen und interpretieren 2D-PDF-Zeichnungen, um fehlende Informationen, Lücken im Umfang und fachübergreifende Inkonsistenzen zu erkennen. Sie liefern visuelle Berichte und eine priorisierte Problemverfolgung, die die Zusammenarbeit optimieren und spätere Nacharbeiten reduzieren. Firmus wird von Bauunternehmern, Entwicklern und Designern eingesetzt, um die Qualität und Klarheit von Dokumenten zu verbessern, finanzielle Risiken frühzeitig zu reduzieren sowie die Zusammenarbeit und das Vertrauen der verschiedenen Interessengruppen zu stärken.

Erfahren Sie mehr unter firmus.ai.

