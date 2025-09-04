Putin bezeichnet Trumps Verschwörungsverdacht als humorvoll

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Äußerung von US-Präsident Donald Trump, er schmiede mit China und Nordkorea eine Verschwörung gegen die USA, als humorvoll bezeichnet.

Putin sagte am Mittwoch weiter, alle Länder, mit denen Russland in China Gespräche geführt habe, unterstützten die russisch-amerikanischen Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine.

Trump hatte am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, er sei "sehr enttäuscht" von Putin. Er äußerte zudem den Verdacht, Putin verschwöre sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gegen die USA.

Xi, Putin und Kim hatten an einer großen Militärparade in Peking teilgenommen. Auf die Frage, ob er über die Bildung einer russisch-chinesischen Achse gegen die USA besorgt sei, hatte Trump früher gesagt: "Ich bin überhaupt nicht besorgt ... Wir haben bei weitem das stärkste Militär der Welt. Glauben Sie mir, sie würden ihr Militär niemals gegen uns einsetzen."

