EQS-DD: More Impact AG: Dr. Karsten Behlke, Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.09.2025 / 17:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Karsten
|Nachname(n):
|Behlke
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführer d. Tochtergesellschaften BG Braingate Technology GmbH & The Key Unternehmensberatung
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|More Impact AG
b) LEI
|529900Q0OR2CA082QN74
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1PG979
b) Art des Geschäfts
|Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,00 EUR
|2.466.024,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,00 EUR
|2.466.024,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|More Impact AG
|Mörfelder Landstraße 277 b
|60598 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|https://moreimpactag.de
