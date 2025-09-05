Werbung ausblenden

EQS-DD: More Impact AG: Dr. Karsten Behlke, Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.09.2025 / 17:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Karsten
Nachname(n):Behlke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführer d. Tochtergesellschaften BG Braingate Technology GmbH & The Key Unternehmensberatung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

More Impact AG

b) LEI

529900Q0OR2CA082QN74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1PG979

b) Art des Geschäfts

Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,00 EUR2.466.024,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,00 EUR2.466.024,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:More Impact AG
Mörfelder Landstraße 277 b
60598 Frankfurt
Deutschland
Internet:https://moreimpactag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100534 05.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
More Impact

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarnaheute, 15:00 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden