EQS-News: Umsatzerlöse der Tochtergesellschaften steigen im ersten Halbjahr 2025 auf 4.607 TEUR (1. Halbjahr 2024: 94 TEUR) – für das Gesamtjahr 2025 wird eine weitere positive Geschäftsentwicklung erwartet

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Umsatzerlöse der Tochtergesellschaften steigen im ersten Halbjahr 2025 auf 4.607 TEUR (1. Halbjahr 2024: 94 TEUR) – für das Gesamtjahr 2025 wird eine weitere positive Geschäftsentwicklung erwartet



05.09.2025 / 16:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatzerlöse der Tochtergesellschaften steigen im ersten Halbjahr 2025 auf 4.607 TEUR (1. Halbjahr 2024: 94 TEUR) – für das Gesamtjahr 2025 wird eine weitere positive Geschäftsentwicklung erwartet

Köln, den 05. September 2025 - Die Arbitrage Investment AG (ISIN DE DE000A3E5A26) hat ihren Halbjahresbericht 2025 unter https://arbitrageinvestment.de/geschaftsberichte-der-arbitrage-investment/ veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2025 haben die Tochtergesellschaften der Arbitrage Investment AG Umsatzerlöse in Höhe von 4.607 TEUR (1. Halbjahr 2024: 94 TEUR; summiert, nicht konsolidiert) erwirtschaftet.

Davon entfielen 1.940 TEUR (1. Halbjahr 2024: 94 TEUR) auf die Arbitrage Sales Ltd., welche sich auf den Handel mit erneuerbaren Energien und den Aufbau von Lagerbeständen fokussiert. Die Arbitrage Sales Ltd. erreicht außergewöhnliche Lagerumschlagsraten von 80-90% innerhalb von zehn Tagen. Bei bestimmten Produkten erfolgt der Umschlag innerhalb von drei bis fünf Tagen oder sogar am selben Tag. Diese hohe Geschwindigkeit ermöglicht eine mehrfache Kapitalnutzung und führt zu einer Eigenkapitalrendite von circa 10%.

Die advanced tech GmbH (im Vorjahr noch eine nicht operativ tätige UG, daher keine Vorjahresvergleichszahlen) konnte ebenfalls signifikante Umsätze von 2.667 TEUR erwirtschaften. Die Gesellschaft entwickelt KI-Leistungen, betreibt operative Geschäftstätigkeiten im Technologiebereich und das B2C-Geschäft für Solar-Endkunden.

Bei ebenfalls korrespondierend mit dem ausgeweiteten operativen Geschäft erhöhten Gesamtkosten gelang der advanced tech GmbH bereits der Ausweis eines Halbjahresüberschusses von 406 TEUR. Auf Ebene der Holdinggesellschaft Arbitrage Investment AG (keine Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025) sowie der Arbitrage Sales Ltd. konnten noch keine Halbjahresüberschüsse erzielt werden, hier wurden Halbjahresergebnisse von -93 TEUR bzw. -108 TEUR verbucht. Bei der Arbitrage Sales Ltd. erwartet das Management, dass sich die mit dem Ausbau verbundenen Vorleistungen in der zweiten Jahreshälfte bereits ergebnisverbessernd auswirken werden. Die hohe Kapitalrotation eröffnet die Möglichkeit, Umsätze und Eigenkapitalrenditen nachhaltig zu steigern.

Für das Gesamtjahr 2025 wird eine weitere positive Geschäftsentwicklung erwartet. Die strategischen Investitionen in Lagerbestände und Markterschließung sollen sich in der zweiten Jahreshälfte 2025 positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken.

Die Arbitrage Investment AG präsentiert sich morgen auf dem Anlegertag Düsseldorf 2025 in der Classic Remise (Harffstraße 110a, 40591 Düsseldorf): Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Weitere Informationen unter: https://www.anlegertag.de/



Kontakt:

Alexander Schneider

Vorstand

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

Börsenplatz Hamburg: ISIN DE000A3E5A26 / WKN A3E5A2

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

05.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Arbitrage Investment AG Max-Planck-Straße 22 50858 Köln Deutschland Telefon: 0221 2924731-0 Internet: http://www.arbitrage-investment.de ISIN: DE000A3E5A26 WKN: A3E5A2 Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 2193852

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2193852 05.09.2025 CET/CEST